¿Volverá Rafael Amaya a El señor de los cielos? La mánager del actor mexicano fue preguntada en una reciente entrevista por los planes profesionales que tendría el inolvidable Aurelio Casillas ahora que se prepara para retomar su carrera tras meses ingresado en una clínica de rehabilitación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras meses desaparecido de la vida pública, Rafael Amaya abrió recientemente su corazón en una entrevista exclusiva con People en Español en la que el actor mexicano habló por primera vez sobre su proceso de rehabilitación de las drogas y el alcohol. "Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber", se sinceró. "Soy un ser humano, no soy un robot. Me dejé llevar por el alcohol, las banalidades", confesó. De vuelta poco a poco a la normalidad tras varios meses ingresado en una clínica de rehabilitación, el galán mexicano se prepara para retomar su carrera como actor. ¿Pero será que volvería a dar vida al personaje que lo catapultó a la fama? Preguntada en una reciente entrevista sobre este tema y los planes profesionales que tendría Amaya ahora que se prepara para retomar su carrera, la mánager y amiga del actor, Karem Guedimin, quien movió cielo, mar y tierra para salvarlo de las drogas, dejó claro que lo más importante en estos momentos es que el actor se recupere completamente. Image zoom Rafael Amaya, protagonista de El señor. de los cielos | Credit: Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahorita no tenemos [planes] porque ahorita estamos primero esperando que salga bien de esto, que creo que es lo más importante", aseguró Guedimin este lunes en el programa de televisión En casa con Telemundo (Telemundo) que conducen Carlos Adyan y Ana Jurka. "Sí hay muchas propuestas por muchos lados, pero o sea como de ahorita qué vamos a hacer no te puedo decir algo claro porque no hay. Todavía sigue en este proceso y hasta que esté bien es cuando creo ya tenemos que armar acción de qué es lo que debería de hacer o no", agregó. Recordemos que el actor regresó el año pasado al set de grabación de El señor de los cielos para grabar la muerte de su personaje, suceso que generó gran controversia en las redes sociales. A pesar de ello, sus fans no pierden la esperanza de que el personaje reviva y aparezca por sorpresa en la octava temporada de la superserie, en el caso de que se produjera.

