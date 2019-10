Telemundo rompe el silencio sobre la muerte de El señor de los cielos y revela qué pasará con Rafael Amaya Con la muerte de Aurelio Casillas, El señor de los cielos, el actor mexicano cierra uno de los ciclos más importantes de su carrera. ¿Qué pasará ahora con Rafael Amaya? By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La sorpresiva muerte de Aurelio Casillas durante el primer capítulo de la séptima temporada de El señor de los cielos generó gran conmoción en las redes sociales. La salida de Rafael Amaya de la ficción marca, sin duda, un antes y un después en la exitosa superserie que encabezaba el reconocido actor mexicano desde 2013. Con el fallecimiento de Aurelio, el intérprete de 42 años cierra uno de los ciclos más importantes de su carrera tras más de 6 años dándole vida al famoso narcotraficante. ¿Pero qué va a pasar con el actor ahora que dejó atrás a su personaje más emblemático y exitoso? ¿Seguirá formando parte de las filas de Telemundo? Image zoom Rafael Amaya. Mezcalent People en Español se puso en contacto con la cadena para poder arrojar luz sobre este asunto y esta fue la declaración oficial que nos enviaron: “El éxito de nuestras superseries, como lo es El señor de los cielos, es presentar contenido con historias cautivantes, un alto nivel de producción y grandes artistas. Como los fans han podido ver, el desarrollo de la trama de la serie en esta nueva temporada completa la historia del personaje Aurelio Casillas. Sin embargo, Rafael Amaya sigue siendo parte de la familia Telemundo y esperamos pronto trabajar en futuros proyectos con él”, reza el comunicado que nos hizo llegar la cadena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Telemundo confirma así que el actor continúa siendo uno de los talentos de la cadena, por lo que es muy probable que pronto lo podamos ver en una nueva ficción. Image zoom Rafael Amaya. Cortesía TELEMUNDO Recordemos que Amaya se encuentra alejado de la vida pública desde hace más de un año, concretamente desde que su personaje recibió un balazo y quedó en estado de coma. La última vez que el actor se dejó ver en sus redes sociales fue en abril del 2018 cuando compartió un video promocional de la sexta temporada de El señor de los cielos. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Telemundo rompe el silencio sobre la muerte de El señor de los cielos y revela qué pasará con Rafael Amaya

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.