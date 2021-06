Rafael Amaya se une al elenco de Malverde: el santo patrón El actor mexicano realizará una participación especial en la primera superserie de época de Telemundo que protagoniza Pedro Fernández. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras anunciarse la semana pasada su regreso a Telemundo con un contrato de exclusividad que lo ata a la cadena durante los próximos años, Rafael Amaya concedió este viernes su primera entrevista en televisión. Lo hizo en el programa hoy Día (Telemundo), donde el reconocido actor mexicano estuvo charlando largo y tendido sobre su carrera, pero también sobre los difíciles momentos que vivió tras caer en el infierno de las drogas y el alcohol. "Yo estaba perdido, estaba aislado del mundo, estaba enojado con todos, pero no era yo. Yo antes de perdonar a los demás me perdono a mí mismo porque aquella conciencia que tenía en aquella época yo pensaba que era la correcta", se sinceró el galán de 44 años. El inolvidable Aurelio Casillas de la exitosa superserie El señor de los cielos aprovechó el espacio para anunciar el proyecto con el que regresará a la pantalla de Telemundo. "Me siento muy contento y muy agradecido con Telemundo por esta oportunidad. Voy a estar en Malverde haciendo una participación especial corta", confirmó el actor. Amaya se une así al elenco de la primera superserie de época de la cadena hispana que protagoniza Pedro Fernández y que se graba desde hace varios meses en México. Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: TELEMUNDO Sobre el personaje que interpretará en esta ambiciosa historia, el actor adelantó que se llama "Teo" y "es un bandolero" que llegará al universo de Malverde. "Estoy un poco nervioso [porque] todavía no conozco las instalaciones, no estoy muy empapado todavía de la historia en general […]", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambientada en 1870 e inspirada en hechos de la vida real, Malverde: el santo patrón sigue historia de Jesús (Fernández), un joven de Sinaloa, México, desde su convulsionada infancia como huérfano hasta el advenimiento de la Revolución Mexicana, donde experimentó los suplicios de la guerra, el peligro y el amor mientras iba acumulando un poder inesperado. Malverde Malverde | Credit: TELEMUNDO Con el paso de los años, Jesús se convierte en una figura heroica al estilo de Robin Hood, admirado por mujeres de todas las clases sociales. Sin embargo, Jesús sigue atormentado por sus sentimientos inesperados hacia su novia de la infancia, Isabel. A medida que las autoridades federales ven un peligro cada vez mayor en el creciente poder de Malverde durante los inicios de la Revolución Mexicana, se necesitará más que al amor y a Dios para mantener a raya a todos aquellos que buscan destruir al héroe conocido por los fieles como El Santo Patrón. La superserie también cuenta con las actuaciones de Carolina Miranda, Mark Tacher, Alejandro Nones e Isabella Castillo, entre un gran elenco.

