Así le fue en audiencia al esperado regreso de Rafael Amaya frente a La desalmada El actor mexicano debutó este lunes en la ambiciosa superserie de época de Telemundo en competencia directa con la exitosa telenovela de Univision. ¿Quién ganó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya Rafael Amaya en Malverde; Livia Brito en La desalmada | Credit: TELEMUNDO; TELEVISA Rafael Amaya hizo este lunes 18 de octubre su esperado regreso a Telemundo con una participación especial en Malverde: el santo patrón. La cadena hispana confiaba en que la llegada del actor mexicano ayudara a mejorar los discretos datos de audiencia que hasta ahora había registrado la superserie de época que protagoniza Pedro Fernández. El inolvidable Aurelio Casillas de El señor de los cielos se convertía así en el arma de Telemundo para hacer frente al éxito de La desalmada (Univision), la telenovela de la competencia que lidera cómodamente su franja horaria de emisión frente a Malverde. Pero ni el esperado regreso de Amaya pudo quitarle el liderazgo al melodrama mexicano que protagonizan Livia Brito y José Ron bajo la producción de José Alberto Castro. Aunque la superserie experimentó un ligero aumento en su audiencia respecto al capítulo que se transmitió el viernes pasado cuando aún no aparecía Amaya en acción, esta leve subida no fue suficiente para vencer a La desalmada, que curiosamente también ganó televidentes. Lunes, 18 de octubre 1.La desalmada: 1,731,000 (P2+) 2.Malverde: 1,004,000 (P2+) Rafael Amaya Rafael Amaya es Teodoro en Malverde | Credit: TELEMUNDO El regreso de Amaya ayudó a la ficción de época a situarse nuevamente por encima del millón de televidentes (P2+), algo que no sucedía desde hacía varios capítulos. Viernes, 15 de octubre 1.La desalmada: 1,454,000 (P2+) 2.Malverde: 837 mil (P2+) Pero no otorgó a la superserie su dato de audiencia más alto hasta la fecha, que lo obtuvo durante su segundo capítulo cuando promedió 1,154,000 televidentes (P2+). Pedro Fernández Pedro Fernández es Malverde | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya vi que la competencia está dura, pero no tanto", comentaba Amaya el lunes en una transmisión en vivo a través de Instagram con People en Español a pocos minutos de su esperado debut en la superserie. "A la gente ya no la puedes engañar, no le puedes hablar con el clásico melodrama de antes, entonces cuando a la gente le traes algo que no es real la gente hoy en día y los jóvenes no son tontos saben que no es cierto. En este caso Malverde es de época, así hablaban en esa época y así exactamente es como lo estamos haciendo". Fuente de las audiencias: Nielsen NPM

