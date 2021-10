Rafael Amaya: "Yo quería ser parte de Malverde, me puse en comunicación con Telemundo y me abrieron las puertas"

"Me siento muy agradecido, muy bendecido, me siento con nervios. Es como una revoltura de sentimientos, pero todo positivo". Tras más de dos años ausente de la pantalla de Telemundo, Rafael Amaya regresa este lunes 18 de octubre al prime time de la televisión hispana con una participación especial en la superserie de época Malverde: el santo patrón.

¿Cómo llega a ti esta participación especial en Malverde?

Yo en cuanto me enteré que estaban preparando una producción que se llamaba Malverde –no tenía mucha comunicación con Telemundo en ese tiempo– dije 'yo quiero ser parte de esa historia, de la historia de Jesús Malverde'. Porque, no sé si nos ayudó o fue nuestro Dios también o fue un conjunto de los dos, pero desde la primera temporada de El señor de los cielos se mencionó a Jesús Malverde, también en La reina del sur, entonces dije 'yo quiero ser parte del ser supremo de los personajes que hemos estado interpretando, que nos fue muy bien y nos ha ido muy bien con esos personajes. Yo quería ser parte de este proyecto y entonces ya me puse en comunicación y me abrieron las puertas en mi casa, en Telemundo. Me siento muy agradecido porque sí quería, aparte de hacer un homenaje y darle las gracias a la figura de Malverde, también al público regresar de una manera icónica. Me siento muy emocionado por regresar, sobre todo de esta manera con este gran proyecto.

Rafael Amaya Rafael Amaya será Teodoro en Malverde: el santo patrón (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO

¿Cómo fue para ti regresar al set de grabación después de tanto tiempo?

Me sentí muy acogido, muy agradecido. Me sentí muy bien. El primer día de grabación ver ese backlot (plató de rodaje) que hizo la producción [fue] impresionante. Creo que estaba lloviendo. En El señor de los cielos siempre grabábamos afuera, pero siempre era un factor importante el clima y que no había recepción tampoco por aquellos rumbos, entonces como que te remontas a esa época y te sientes que estás incomunicado como era en 1800. Yo me sentí muy agradecido con el recibimiento de Pedro Fernández, de todo el elenco, de Luis Felipe Tovar también que fue y me saludó, de volver a ver a Ivonne Montero también porque tengo escenas con ella. Me sentí muy a gusto, muy agradecido, muy bendecido. ¿Qué te puedo decir? Espero que se transmita esa energía y que sobrepase la pantalla.

Cuando hicimos El señor de los cielos yo nada más era la persona que daba la cara. Ser un buen líder también es reconocer el talento de los demás Rafael Amaya

¿Qué nos puedes avanzar sobre tu personaje?

Teodoro Valenzuela para sus secuaces es un bandolero, un cazador de recompensas y es un traficante. Se dedica al trasiego de amapola y marihuana. Antes no había fronteras, pero sí había muchas veredas, había muchas maneras de evadir a los federales y esas veredas, sus montes, sus cerros los tenía bien conocidos como la palma de su mano Jesús Malverde. Teodoro ya conocía a Jesús Malverde de años atrás –algo pasó en Mazatlán, a ver si tenemos la oportunidad de contárselos– y ahora lo anda buscando porque necesita su ayuda, necesita que le ayude a pasar una mercancía y también la posibilidad de entrar en su banda porque Malverde no se dedica al trasiego, pero es como una especie de Robin Hood y nos les caería mal como un pariente de Aurelio Casillas en su banda (ríe), entonces básicamente esa es la personalidad de Teodoro Valenzuela. Anda como un tiburón buscando el día a día.

Rafael Amaya Rafael Amaya en una escena de Malverde: el santo patrón (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO

Yo me acuerdo cuando empezó toda la euforia [de El señor de los cielos] me preguntó alguien: 'Rafa, ¿y qué onda? ¿qué sigue? ¿qué vas a hacer? ¿películas en Hollywood?'. No, en realidad quiero mantenerme real, quiero hacer personajes no en inglés [sino] en español para mi gente Rafael amaya

La superserie ya se terminó de grabar y sabemos que tienes un contrato de exclusividad con Telemundo, ¿qué sigue para ti ahora? ¿Qué te gustaría hacer?

Yo no hago las cosas solo, es todo un equipo entero. Yo siempre lo dije y lo vuelvo a decir, cuando hicimos El señor de los cielos yo nada más era la persona que daba la cara por todos los que hicieron posible que se realizara cada escena, las personas que no se ven y que están detrás de cámaras, entonces ser un buen líder también es reconocer el talento de los demás y que no puedes solo. Yo creo que esa es una decisión que tenemos que tomar en conjunto y sí pues obviamente a quién no le gusta ser exitoso, a quién no le gusta estar en la cima. Me gustaría estar en proyectos que le gusten a la gente, que la gente quiera ver. Tener esa sensibilidad para escuchar lo que quiera el público. Es muy importante escuchar a nuestro público. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar como actor en El señor de los cielos y empezó toda la euforia me preguntó alguien: 'Rafa, ¿y qué onda? ¿qué sigue? ¿qué vas a hacer? ¿películas en Hollywood?, ¿qué quieres hacer Rafa?' No, pues en realidad quiero mantenerme real, quiero hacer personajes no en inglés [sino] en español para mi gente, contenido para mi gente, contarles historias de lo que hemos estado viviendo, de lo que ha vivido nuestro país, en este caso la historia de nuestro país, todo lo que ha sufrido y todo lo que ha pasado por ciertos temas que sean relevantes para mi gente.