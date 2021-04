Rafael Amaya "en negociaciones" para regresar a El señor de los cielos El actor mexicano habló recientemente en una transmisión en vivo en Instagram sobre la posibilidad que existe de retomar su participación en la exitosa superserie de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rafael Amaya podría regresar a El señor de los cielos. Aunque su personaje aparentemente murió durante el inicio de la séptima temporada, existe la posibilidad de que el actor mexicano retome su participación en esta historia durante su octava temporada. Así lo dejó entrever el propio Amaya durante una reciente transmisión en vivo en Instagram, donde el intérprete de 44 años confirmó que se encuentra "en negociaciones" para regresar. "En eso estamos, estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver qué es lo que pasa", comentó para sorpresa de sus fans. El actor, que tiene más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, reconoció que "hay muchas propuestas por muchos lados", pero "ha habido muchos cambios positivos en mi vida y hay que escogerlos bien, hay que pensarlos con el alma", aseveró. Rafael Amaya Image zoom Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO "Ahora lo que quiero es trabajar con amigos, con familia y con la gente que ha estado conmigo en las buenas y en las malas", señaló el reconocido actor, quien se encuentra retomando poco a poco su vida tras haber tocado fondo debido a su problema con las drogas y el alcohol. Amaya dejó claro que independientemente de lo que siga para su carrera, lo más importante para él es estar bien, tanto física como mentalmente, para terminar de recuperarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por lo pronto, el actor comenzará en las próximas semanas una extensa gira por diferentes ciudades de Estados Unidos en compañía de su compadre Roberto Tapia con el 'Tour los compadres', en el que Amaya retomará el contacto con sus fieles seguidores. A pesar de que se dejaron muchas tramas inconclusas, cabe mencionar que hasta el momento Telemundo no ha confirmado que habrá una octava temporada de su superserie más exitosa.

