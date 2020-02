¿Dónde está Rafael Amaya? Actores de El señor de los cielos responden a la pregunta más esperada El que fuera protagonista de la superserie de Telemundo lleva meses desaparecido de la vida pública. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Isabella Castillo y Matías Novoa, quienes son pareja en la vida real, llevaron a cabo el pasado viernes una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram de El señor de los cielos para charlar con sus seguidores con motivo del gran final de la séptima temporada de la superserie de Telemundo. Además de hablar de su experiencia de trabajo en la veterana ficción y cómo se dio el romance entre ambos durante las grabaciones, a los actores les fue imposible no tocar el tema de Rafael Amaya, quien dejó de formar parte de la serie a principios de esta temporada, ya que fueron incontables las preguntas que recibieron relacionadas con el actor durante su ‘en vivo’. “No hubiéramos querido que se hubiera muerto Aurelio, pero son cosas que pasan”, respondió Isabella tras ser cuestionada sobre el sorpresivo desenlace que tuvo el personaje. “Porque sí, porque la historia lo contaba así”, agregó por su parte Matías. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La misteriosa ausencia de Amaya de la vida pública –el actor mexicano lleva meses desaparecido del foco mediático– fue otro de los temas que acaparó la transmisión en vivo de los actores. “¿Saben algo de Rafael Amaya?”, les preguntó un televidente de El señor de los cielos. Image zoom Rafael Amaya A lo que Novoa no tardó en responder: “La verdad muchachos es que no sabemos nada”. “Pero le deseamos lo mejor”, agregó de inmediato Isabella. La actriz de origen cubano aprovechó la ocasión para agradecer a los fans de la superserie por el apoyo que les dieron durante esta temporada tan difícil y complicada para todos. “Al final del día nosotros somos actores y hacemos nuestro trabajo y tenemos que interpretar los libretos y los guiones que nos escriben y para nosotros es muy gratificante que ustedes nos apoyen a pesar de todo lo que pueda pasar y que no nos hayan dejado de ver y que quieran una octava temporada, todo eso nos llena de alegría porque ha sido difícil el proceso”, se sinceró. “Creo que fue la primera vez que se han grabado 75 capítulos en justo tres meses exactos con acción, con todo. Fue difícil grabar esta serie, pero ustedes ahí no nos abandonaron”. Advertisement

