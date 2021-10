Rafael Amaya, el arma de Telemundo para hacer frente a La desalmada tras el discreto estreno de Malverde: el santo patrón La cadena ya promociona a bombo y platillo el esperado regreso del actor mexicano a la pantalla de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya Rafael Amaya; Livia Brito y José Ron, protagonistas de La desalmada (Univision) | Credit: Telemundo; TELEVISA En medio de una gran expectación, Telemundo estrenó el pasado 28 de septiembre en horario estelar su primera superserie de época: Malverde, el santo patrón. La ambiciosa ficción protagonizada por Pedro Fernández y Carolina Miranda tuvo un frío debut tras promediar durante su primer capítulo 1,092,000 televidentes (P2+) y 473 mil adultos en la franja de edad de 18-49 años. A punto de cumplir dos semanas al aire, la historia jamás contada sobre el hombre que se convirtió en leyenda no ha logrado despegar a nivel de audiencia. La superserie en la que también participan Isabella Castillo, Mark Tacher y Alejandro Nones, entre otros, se ha mantenido por debajo del millón de televidentes (P2+), siendo actualmente la producción menos vista del prime time de la televisión hispana – contando solo las ficciones que se emiten tanto en Univision como en Telemundo. La superserie escrita por Luis Zelkowicz, creador de El señor de los cielos, se ha visto superada durante sus primeros capítulos por la telenovela de la competencia, La desalmada (Univision), que seduce cada noche a más de 1 millón y medio de televidentes (P2+). Malverde La desalmada (Univision); Malverde (Telemundo) | Credit: UNIVISION; TELEMUNDO Aunque por el momento Univision tiene todas las de ganar, Telemundo no parece estar dispuesto a dejarse vencer y ya se prepara para dar un contundente golpe sobre la mesa. Desde el pasado fin de semana, la cadena comenzó a promocionar a través de las redes sociales el que será, según anuncia a bombo y platillo, 'el regreso del año'. "¿Estás listo para el regreso del año? ¿Reconoces este sombrero? Alguien muy especial llega a Malverde: el santo patrón muy pronto. ¿Quién crees que es?", anunció Telemundo. 'El regreso del año' del que habla la cadena no es otro que la esperada reaparición en la pantalla de Telemundo de Rafael Amaya, el inolvidable 'Señor de los cielos', a quien pronto veremos a través de una participación especial en Malverde: el santo patrón. Rafael Amaya Rafael Amaya en Malverde: el santo patrón | Credit: Instagram Miguel Varoni La cadena confía en que la llegada del actor mexicano ayude a mejorar los discretos datos de audiencia que ha venido registrando la superserie de época desde su estreno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque todavía es pronto para saber si se logrará el propósito, lo cierto es que el anuncio ha generado gran emoción entre los fanáticos de Amaya y El señor de los cielos. Rafael Amaya Rafael Amaya en Malverde: el santo patrón | Credit: Instagram Miguel Varoni "¡Qué emoción volver a verlo en pantalla!", "El mero mero regresa a la televisión, el jefe de jefes. Ahora sí que sí" o "No he visto Malverde, pero ahora nomás porque sales tú la voy a ver", se puede leer entre los cientos de comentarios que han invadido las redes sociales. Amaya hará su esperado debut en Malverde el próximo lunes 18 de octubre. "El próximo lunes regresa a Telemundo el gran Rafael Amaya. Volverás a verlo en acción, más seductor, más impactante que nunca con una participación especial en Malverde: el santo patrón", comenzó a anunciar desde este lunes la cadena de habla hispana.

