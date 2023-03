¿Quién será el protagonista de la nueva versión de La patrona? TelevisaUnivision prepara una versión de la exitosa historia que protagonizaron en 2013 para Telemundo Aracely Arámbula y Jorge Luis Pila. Él será su protagonista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Luis Pila La Patrona, telenovela de Telemundo | Credit: TELEMUNDO Tras el éxito de Diseñando tu amor, el productor Pedro Ortiz de Pinedo ya se encuentra inmerso de lleno en los preparativos de su nueva telenovela. Minas de pasión es el título de este melodrama que, según se avanzó desde el perfil de Instagram especializado en telenovelas, Noveleando, será una versión de La patrona, la exitosa historia que marcó en el año 2013 el debut de Aracely Arámbula en la pantalla de Telemundo. "Se llama Minas de pasión. Pasa todo en un pueblo minero", contó el productor en una reciente entrevista para Televisa Espectáculos. "Es una historia que está cargada de romance, está cargada de traiciones, está cargada de venganza y sobre todo de esperanza". La Patrona Póster promocional de La patrona, telenovela de Telemundo | Credit: TELEMUNDO El personaje protagónico masculino de esta historia fue interpretado en su día por Jorge Luis Pila. Ahora será Osvaldo de León, quien da vida a Gerardo Montero en el melodrama Perdona nuestros pecados, que Univision transmite a las 8 p. m., hora del Este, el que lo interprete. Así lo confirmó el actor, quien supera los 300 mil seguidores en Instagram, este jueves en una entrevista para Televisa Espectáculos, donde dio algunos detalles del personaje. Osvaldo de León Osvaldo de León | Credit: Mezcalent "Es un hombre hecho y derecho. Muchas veces vemos protagonistas que van creciendo, se van haciendo, van madurando y este personaje como que ya está", avanzó. La Patrona Osvaldo de León; Jorge Luis Pila | Credit: Mezcalent; Telemundo El nombre de la actriz que acompañará a Osvaldo como protagonista de esta exitosa historia no ha sido revelado aún. Se espera que se anuncie en los próximos días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estrenada en enero de 2013, La patrona se convirtió en una de las telenovelas más vistas en la historia de Telemundo. El melodrama también contó con la actuación de la fallecida actriz Christian Bach, quien dio vida a Antonia Guerra, la gran villana de la historia.

