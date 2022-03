¿A quién le dio Televisa el primer crédito en la telenovela que protagoniza Alejandra Espinoza? ¿Quién lleva el codiciado primer crédito en la entrada del recién estrenado melodrama de TelevisaUnivision Corazón guerrero? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Corazón guerrero Altair Jarabo, Alejandra Espinoza y Gaby Spanic en Corazón guerrero | Credit: TELEVISA (x2) Con su protagónico en la telenovela Corazón guerrero, Alejandra Espinoza ha reafirmado que los sueños tarde o temprano se terminan cumpliendo si se va tras ellos con dedicación y pasión. "Yo a veces me pongo a pensar en mí de niña y digo cómo es posible que yo esté acá, cómo es posible que de haber pasado tantas carencias en mi vida esté yo aquí viviendo un sueño, esté aquí disfrutando con mis papás, llenándolos de orgullo, llenándolos de felicidad, de emoción, es bien abrumador de verdad", expresaba emocionada la carismática actriz y conductora mexicana en una reciente entrevista con People en Español previa al estreno del melodrama en México. Con más de 2 millones de televidentes de promedio en cada capítulo, la telenovela que también protagonizan Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa como los hermanos Guerrero ha conquistado al público mexicano desde su estreno. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, protagonistas de Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Alejandra comparte set de grabación en esta historia que produce Salvador Mejía con actores y actrices de reconocida trayectoria, como Gaby Spanic, Natalia Esperón, Diego Olivera, Altair Jarabo y Ana Martín, entre otros. Pero, ¿a quién le dio Televisa el primer crédito? ¿Quién lleva el primer crédito? Aunque lo habitual es que la protagonista lleve el primer crédito en la entrada de una telenovela –ya sea en solitario o compartiéndolo con su pareja de ficción–, lo cierto es que se han dado casos en los que no ha sido así, como sucedió, por ejemplo, en el melodrama Las Amazonas que protagonizaron Danna García y Andrés Palacios, donde el primer crédito lo llevó Victoria Ruffo. Alejandra Alejandra Espinoza es Mariluz en Corazón guerrero | Credit: Mezcalent Pero, ¿qué sucedió en la telenovela que protagoniza Alejandra? Aunque apenas está empezando su carrera como actriz en México, el productor Salvador Mejía decidió que la conductora y actriz llevara el primer crédito junto con Gonzalo. Alejandra Espinoza Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras Espinoza y Vivanco, aparecen los nombres de Altair Jarabo, quien es la antagonista principal de la historia, y Oka Giner, quien es la otra protagonista femenina del melodrama. Alejandra Espinoza Credit: TELEVISA A ellas les siguen los otros galanes de la telenovela: Rodrigo Guirao y Christian de la Campa, mientras que Gaby Spanic cierra la lista anunciada como "la actriz internacional". Corazón guerrero se transmite en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas.

