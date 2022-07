Quién es quién en La herencia, el próximo melodrama estelar de Univision Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La herencia Credit: TELEVISAUNIVISION 5 hermanos adoptados, una hija de sangre y una cláusula que los atará a todos a una hacienda. Este es el punto de partida de La herencia: un legado de amor, el nuevo melodrama estelar de Univision que protagonizan Michelle Renaud y Matías Novoa. La telenovela se estrenará el lunes 11 de julio a las 9 p. m., hora del Este. Conoce a los personajes que conforman esta historia. Empezar galería Sara del Monte- Michelle Renaud Michelle Renaud Credit: TELEVISAUNIVISION Ha luchado toda su vida por superar el abandono de su padre. Cuando este muere, su ambiciosa madre, Déborah Portillo, la impulsa a pelear por la herencia, pero el destino le tiene preparado un legado de amor al lado de Juan; sin embargo, para lograr la felicidad tendrán que vencer varios obstáculos.

Juan Del Monte- Matías Novoa

De personalidad imponente, firme para hacer negocios, pero con un corazón noble. Al morir su padre, queda al frente de la empresa familiar y de la hacienda. Se compromete con Julieta Millán, pero cuando conoce a Sara Del Monte, descubrirá el verdadero significado de lo que es amar.

Pedro Del Monte- Daniel Elbittar

Atractivo, varonil, encantador y seductor. Es amante de Beatriz Hernández, esposa de su mejor amigo Cornelio Pérez. Descubrirá un secreto que le cambiará la vida. Cuando conoce a Sara queda fascinado, acrecentando la rivalidad con su hermano Juan. La avaricia y la ambición lo dominarán.

Simón Del Monte- Emmanuel Palomares

Hogareño, inteligente y serio. No ha podido superar la muerte de su madre. Mantiene un romance con Paloma, a pesar de la oposición de Salvador, papá de Paloma, que no va a permitir que su hija se case con uno de los Del Monte por el odio que le tiene a Severiano por un acontecimiento del pasado.

Mateo Del Monte- Mauricio Henao

Encantador, alegre y optimista. Siempre le ve el lado amable a la vida. Ama en secreto a Julieta, la prometida de su hermano Juan, situación que le causa mucho conflicto, y que le ha acentuado su adicción al alcohol. Suele ser muy bromista pues es la única forma que encuentra de ocultar el sufrimiento en su corazón.

Lucas Del Monte- Juan Pablo Gil

Noble y muy alegre. Disfruta compartir con todo el mundo su amor al campo a través de su canal de internet. Su meta en la vida es ser feliz. Comenzará una bonita relación con Alondra Millán. Vivirá una mala experiencia que marcará su vida.

Déborah Portillo- Elizabeth Álvarez

Mujer que deslumbra con su porte y belleza. Se hizo amante de Severiano y se embarazó de él, convirtiéndolo en padre de su única hija sanguínea: Sara. Cuando Severiano muere, induce a su hija para que no ceda con los hermanos Del Monte y se quede con toda la herencia.

Próspero Millán- Julián Gil

Esposo de Rosa y padre de Julieta, Jessica y Alondra. Es dueño de una importante textilera, por eso todos lo conocen como 'El Rey del Sarape'. Es manipulado por su esposa por considerarlo de bajo carácter. Cuando llega Déborah Portillo cae en sus redes de seducción, poniendo en peligro la desintegración familiar.

Rosa Gutiérrez- Tiaré Scanda

Esposa de Próspero Millán, a quien manipula a su antojo. Ambiciona que sus hijas Julieta, Jessica y Alondra, se casen con alguno de los Del Monte. Descuidará su relación matrimonial de años con Próspero, quien se verá tentado con la llegada de Deborah. Rosa guarda un terrible secreto que podría cambiarlo todo.

Julieta Millán- Paulina Matos

Primogénita de la familia Millán. Fue una niña mimada y muy querida. Mantuvo en secreto una relación amorosa en el pasado con Mateo, mismo que no le conviene que sea revelado porque ahora es novia de Juan del Monte, con quien se va a casar. Pero esta ilusión también se verá eclipsada con la llegada de Sara, su rival de amores.

Severiano Del Monte- Leonardo Daniel

Poderoso empresario aguacatero. Su esposa nunca pudo darle hijos biológicos, por eso adoptaron a cinco varones: Juan, Pedro, Mateo, Simón y Lucas. Fue amante de Déborah Portillo, quien lo convirtió en padre de su única hija sanguínea: Sara, a la que ha mantenido en secreto. Con su muerte, se desatará un gran conflicto familiar a causa de la herencia.

Dante Alamillo- Sergio Basáñez

Atractivo abogado. Conoció a Severiano del Monte, volviéndose no sólo su representante legal, sino también su confidente y amigo. La vida lo cruzó con Déborah Portillo, quien lo envolvió en sus redes de seducción y lo utilizó para lograr uno de sus objetivos, convirtiéndolo en su cómplice.

Bertha Perfecta- Verónica Jaspeado

Estudió en los mejores colegios de monjas. Es políglota, lo mismo habla francés, inglés y alemán. Sabe de psicología familiar y defensa personal. Aunque con esas credenciales pudo volverse la asistente de cualquiera, decidió regresar al pueblo que la vio nacer para convertirse en la asistente moderna de la familia Millán.

Beatriz- Gloria Aura

Lleva en su alma un cargo de conciencia que no la deja vivir en paz. Se casó con Cornelio Pérez, pero la seducción de Pedro Del Monte la envolvió, orillándola a ocultarle a su marido una verdad que podría provocar la desintegración de su familia y el desprecio de su pequeño hijo Tadeo.

