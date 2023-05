Quién es quién en.... Secretos de sangre, la nueva telenovela turca de Telemundo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Secretos de sangre Credit: TELEMUNDO La serie que protagonizan Pinar Deniz y Kaan Urgancıoğlu relata la historia de una abogada y un fiscal cuyos caminos se cruzan durante la investigación de un crimen. La ficción, que se ha convertido en un fenómeno global, aterrizó en el prime time de Telemundo este martes 23 de mayo a las 9 p. m., hora del Este. Conoce a los personajes que forman parte de esta historia de dos familias, un crimen y el amor que los ata. Empezar galería Kaan Urgancıoğlu- Ilgaz Kaya Kaan Credit: TELEMUNDO Como fiscal, Ilgaz se ha ganado una reputación como uno de los abogados más respetados y exitosos en su campo, conocido por su integridad y firme adhesión a la ley. Es sumamente meticuloso y minucioso en su trabajo, siempre dispuesto a mover hasta la última piedra para llevar a los delincuentes ante la justicia. Su compromiso inquebrantable con la justicia y los valores familiares lo convierten en una verdadera inspiración para muchos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Pinar Deniz- Ceylin Erguvan Pinar Deniz Credit: TELEMUNDO Ceylin es una abogada joven y decidida que no teme a los desafíos. Su actitud audaz y enfoque la hacen una fuerza imparable en los tribunales. Ella cree que toda persona, sin importar su pasado, merece ser defendida y lograr justicia, incluso si esto implica cuestionar los límites éticos y morales. Para ella, el fin siempre justifica los medios. 2 de 9 Ver Todo Arda Anarat- Cinar Kaya Arda Anarat Credit: TELEMUNDO Cinar es el hermano menor de Ilgaz y vive atormentado por la muerte de su madre debido a que su padre lo culpa injustamente. A pesar de recibir un trato distante e injusto por parte de su padre, quien constantemente lo compara con su hermano mayor, Cinar posee un noble corazón y sufre al sentirse una desilusión para su familia, a la cual ama profundamente. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Hüseyin Avni Danyal- Metin Kaya Huseyin Credit: TELEMUNDO El padre de Ilgaz es un hombre íntegro que ha dedicado toda su vida a servir a su país como jefe de la brigada de homicidios. Al igual que Ilgaz, su carácter firme, honestidad y sus principios le han ganado el respeto de todos los que han trabajado con él. Sin embargo, guarda un profundo resentimiento hacia su hijo menor, Cinar, a quien culpa por la muerte de su esposa. 4 de 9 Ver Todo Uğur Aslan- Eren Duman Ugur Aslan Credit: TELEMUNDO Eren es un comisionado de policía muy ingenioso y respetado en la brigada de homicidios. Su pasión por la búsqueda de la verdad y la justicia es una virtud que comparte con su mejor amigo, Ilgaz, y su mentor, Metin. Es sumamente leal a sus amigos y familiares, y sería capaz de hacer cualquier cosa por ellos. 5 de 9 Ver Todo Mehmet Yilmaz Ak- Pars Seçkín Mehmet Yilmaz Credit: TELEMUNDO Pars es un fiscal arrogante y ambicioso que se cree superior a los demás. Siempre ha visto a Ilgaz como su rival. Su hostilidad hacia él se intensificó después de que Ilgaz rompió su compromiso con su hermana, Neva. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ece Yüksel- Inci Erguvan Ece Credit: TELEMUNDO Inci es la menor de las hermanas Erguvan. Al crecer sin la presencia de su padre, Inci se resguardó en Ceylin como fuente de apoyo y consuelo. 7 de 9 Ver Todo Pinar Çağlar Gençtürk- Aylin Erguvan Pinar Caglar Credit: TELEMUNDO Aylin es la mayor de las hermanas Erguvan y siempre ha sentido la presión de ser la responsable de la familia. La pérdida de su hijo hace cuatro años ha dejado una profunda cicatriz y ha provocado tensión entre ella y Ceylin, a pesar del amor mutuo que se tienen. El matrimonio de Aylin también está pasando por una mala racha, impactando aún más su estado emocional. 8 de 9 Ver Todo Uğur Polat- Yekta Yilman Ugur Polat Credit: TELEMUNDO Yekta Tilmen es un hombre poderoso e influyente, y el fundador del bufete de abogados Tilmen Hukuk. Valora el éxito por encima de todo y cree que el dinero puede resolver la mayoría de los problemas. A pesar de sus logros profesionales, la vida personal de Yekta está marcada por una profunda insatisfacción, particularmente en su relación con su hijo Engin, quien va en contra de todo lo que representa su padre. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Quién es quién en.... Secretos de sangre, la nueva telenovela turca de Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.