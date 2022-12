Quién es quién en la octava temporada de El señor de los cielos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El señor de los cielos Credit: TELEMUNDO (x4) Telemundo estrenará el martes 17 de enero a las 9 p. m., hora del Este, la octava temporada de su exitosa superserie con el regreso de su protagonista, Rafael Amaya. Conoce quién es quién en esta nueva y esperada temporada que cuenta con un renovado elenco que combina rostros emblemáticos de la saga con actores nuevos. Empezar galería Rafael Amaya- Aurelio Casillas Rafael Amaya Credit: TELEMUNDO Hierba mala nunca muere. Aurelio Casillas regresa decidido a recuperar todo lo perdido y llegar a la cima nuevamente, desde donde jura venganza con la ayuda de aliados que regresan en esta temporada. Aurelio enfrentará la difícil misión de recuperarse de la 'muerte' y escapar como pueda de sus más despiadados enemigos con el propósito de proteger a su familia, estableciendo nuevas prioridades en su vida. En ese viaje hacia la estabilidad que quiere para él y para los suyos, encontrará un verdadero amor y para preservarlo tendrá que hacer grandes sacrificios y reflexionar sobre lo que ha sido y será en la vida. 1 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Carmen Aub- Rutila Casillas Carmen Aub Credit: TELEMUNDO Tras la 'muerte' de su padre y su abuela, Rutila intenta mantener a su familia unida. Su deseo de salir del negocio es voraz, pero va a tener que decidir entre eso y el amor de su pareja. Cuando logra resolver el dilema y está a punto de lograr el equilibrio que desea para ella, su marido y los niños de la familia, el destino le tiene preparada una de las más grandes pruebas de su vida. 2 de 21 Ver Todo Iván Arana- Ismael Casillas Iván Arana Credit: TELEMUNDO Ismael jura por lo más sagrado que sepultará a los enemigos de su familia para que los suyos no tengan nada que temer en vida. La 'resurrección' de Aurelio crea emociones encontradas en Ismael pues, en principio, piensa que se trataba de una jugada de su padre para ponerlo a prueba. Sin embargo, Ismael reforzará su compromiso con Aurelio, convirtiéndose en su mano derecha y perfilándose como un digno sucesor. 3 de 21 Ver Todo Anuncio Isabella Castillo- Diana Ahumada Isabella Castillo Credit: TELEMUNDO Diana tendrá que enfrentar las consecuencias del atentado de Pío. El tiempo le dará la claridad necesaria para darse cuenta de que su hermana, Berenice, corre peligro inminente y necesita rescatarla. Paralelamente asumirá el proyecto de legalizar las actividades económicas de la familia junto con Rutila y Laura y se asociarán a Fernando Aguirre, sin saber que sus sentimientos se verán comprometidos y deberá decidir entre ellos y sus planes laborales. 4 de 21 Ver Todo Rubén Cortada- Fernando Aguirre Rubén Cortada Credit: TELEMUNDO Conocido en el mundo empresarial y la industria farmacéutica, Fernando Aguirre quedó huérfano desde que era un niño. Su familia, de muchos recursos, tenía grandes planes para él, los cuales siguen a cargo de Julio Zambrana, quien se ocupa de que vaya a las mejores Universidades y se transforme en el hombre de mundo y educado que es. Dueño de una inteligencia que lo lleva siempre a adelantarse a los acontecimiento, sabrá multiplicar tanto la fortuna dejada por sus padres como la de Julio Zambrana, haciéndose uno de los hombres más ricos del país. Aguirre llega a la vida de los Casillas de la mano de su mentor, Julio Zambrana, siguiendo un plan que tiene por objeto desestabilizarlos y destruirlos. 5 de 21 Ver Todo África Zavala- 'Mecha' de la Cruz África Zavala Credit: TELEMUNDO Famosa en su región por preparar los mejores tacos de langosta, Mecha es una jefa muy demandante y asediada por su belleza. Tiene una fonda popular en Mexicali. Es una participante muy discreta de 'madres por los desaparecidos' de Baja California, a quienes apoya aunque no ha vivido la desaparición de un hijo. Tiene dos hijos a los que envió al exterior para alejarlos del peligro del narco y la violencia. Es una mujer de trabajo arduo y cotidiano. No tuvo estudios, pero si intuición para los negocios y leer a la gente. De su vocación de servir a la gente surgirá una gran empresa que dará a las mujeres que desean migrar a los Estados Unidos la posibilidad de ser exitosas en su propia tierra. Se atravesará en la vida de Aurelio para enseñarle que la felicidad es más fácil de conseguir que lo que él siempre pensó. 6 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Yuri Vargas- Tracy Lobo Yuri Vargas Credit: TELEMUNDO Tracy Lobo es una mujer metódica de padre mexicano y madre estadounidense. Es agente de la DEA infiltrada en la Ciudad de México, pero se ha tomado tan en serio su rol que es difícil llegar a conocerla. El misterio siempre ha rodeado su vida pues nadie en la organización sabe nada sobre su vida personal. Tracy se infiltrará con la firme convicción de capturar a Aurelio. 7 de 21 Ver Todo Robinson Díaz- José Pío Valdivia Robinson Díaz Credit: TELEMUNDO Después del atentado que realiza en contra de la familia Casillas, Pío se siente invencible, pero cuando se da cuenta de que Aurelio regresó de la muerte y ahora viene por él todo cambia. En lugar de enfrentarlo, decide emprender la huida porque sabe que es una guerra que esta vez no podrá ganar. 8 de 21 Ver Todo Alejandro López- Súper Javi Alejandro López Credit: TELEMUNDO Parecía que finalmente Rutila y Súper Javi iban a dejar la vida de Cartel para ir a vivir a Colombia. Pero el regreso de Aurelio cambia todos los planes. Ahora que Súper Javi es parte esencial de la familia, no puede darles la espalda. Seguirá con ese propósito de retirarse, pero algunos obstáculos en ese camino lo obligarán a posponer sus planes y cuando ya está a punto de lograrlos, un cambio de suerte torcerá su destino. 9 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maricela González- La Felina Maricela González Credit: TELEMUNDO La Felina recibe la noticia de que el hijo que pensaba muerto está vivo y fue dado en adopción. Con la idea de recuperarlo trabajará en la reactivación de sus actividades de lavado de dinero e inversiones, pero es secuestrada como parte de un plan de desestabilizar a los Casillas. Logra escaparse y regresa para reanudar su sociedad con la familia y retomar la búsqueda de ese hijo perdido, lo que le traerá grandes sorpresas. 10 de 21 Ver Todo Karla Carrillo- Corina Karla Carrillo Credit: TELEMUNDO Corina tratará de regresar a su vida normal después de haber estado dentro del círculo más cercano de Aurelio, pero después de su 'muerte' tendrá que regresar a la agencia, lo que se le dificulta pues tendrá que enfrentar la desconfianza de sus compañeros y los celos de Guillermo Colón, quien le ha reclamado por su cercanía a Aurelio. Será quien descubra cómo fue que Aurelio regresó del infierno de la muerte y quiénes estuvieron detrás de ese plan, lo que pondrá en peligro su vida. 11 de 21 Ver Todo Thalí García- Bere Ahumada Thali Garcia Credit: TELEMUNDO Después de haber sido incapacitada debido a la cantidad de drogas administradas por órdenes de su marido, Jaime Rosales – el gobernador de Quintana Roo -, Berenice comienza a darse cuenta de quién es Jaime en realidad, con la ayuda de su hermana Diana. Su vida correrá peligro continuamente pues Jaime es un psicópata que en cualquier momento podría perder la calma. 12 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alan Slim- Jaime Rosales Alan Slim Credit: TELEMUNDO Ha logrado destacar como gobernador del estado de Quintana Roo y ahora tiene en la mira la presidencia de la república. Esa es la razón por la cual no se ha desecho de Berenice, a quien está utilizando para mejorar su imagen pública. 13 de 21 Ver Todo Salvador Pineda- Julio Zambrana Salvador Pineda Credit: TELEMUNDO Don Julio es el capo del narco más poderoso al norte de México. Nunca ha sido capturado por las autoridades y se dice que recurrió a una cirugía plástica para evitar ser reconocido aún por sus parientes más allegados, pero en especial por las autoridades tanto norteamericanas como mexicanas. Tiene una deuda que cobrarle a Aurelio Casillas y desde esas sombras en las que vive hará todo lo posible por destruirlo a él y a su descendencia. 14 de 21 Ver Todo Denia Agalianu- Dalila Zuk Denia Credit: TELEMUNDO Dalila Zuk es una agente de la CIA con gran inteligencia y agudeza privilegiadas, de origen humilde, buena para guardar secretos, analizar situaciones y soportar las más rudas exigencias físicas. Siempre se destacó y fue ascendiendo, aceptando cargos y misiones de mayor responsabilidad. Pero Dalila tiene un lado oscuro que, aunque no perjudicial para otros, puede llegar a excesos peligrosos. Decide trabajar ahora para el gobierno mexicano como parte de un plan con la DEA para descubrir la red de corrupción entre las mismas autoridades. 15 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jorge Cárdenas- Alan Saade Jorge Cardenas Credit: TELEMUNDO A Saade no le gusta que le hablen de su pasado, es más, le duele mucho que se lo recuerden. Le duele tanto que se borró su primer nombre pues lo compartía con el menor de sus hijos, ya fallecido. Se hizo multimillonario pues sirvió de testaferro de varios políticos y se hace más famoso al convertirse en embajador de la República Bolivariana de Venezuela, nombrado por el propio dictador del País, para quien hace toda clase de negocios fundamentalmente ilícitos. La DEA le pondrá el ojo encima porque sabe que puede ser la manera de desmontar la red de corrupción venezolana y su rol en el narcotráfico regional. 16 de 21 Ver Todo Wendy de los Cobos- Tata Guerra Wendy Cobos Credit: TELEMUNDO La Tata ha estado esperando pacientemente por el regreso de Dalvio al lado de su hijo y toda la familia Casillas, pero su experiencia le sugiere que el ingeniero probablemente no regresará. Por tal razón, decide regresar a Tijuana y reabrir su antiguo local, el lugar de sus grandes éxitos, El Milagrito. Ya liberada de su compromiso con Dalvio, decidirá buscarle por otro lado y reinaugurará su negocio por todo lo alto. 17 de 21 Ver Todo Elsy Reyes- Uzcategui Elsy Reyes Credit: TELEMUNDO Periodista aguerrida que investiga a fondo los casos más sonados de corrupción en la política y en todas las instituciones en las que se maneja el poder de la nación. Ha estado relacionada con personajes que tienen mucha información sobre el presidente. Sabe que su vida corre peligro, pero aun así persiste en su incisivo trabajo frente a las cámaras para tratar de adecentar un poco al país, a la par que es una apasionada del tema narcotráfico en México, lo que la lleva a ser una especie de biógrafa de Aurelio Casillas. Su vida personal es su problema. Establece una relación amorosa con Bernardo Castillo, exsecretario de seguridad pública, quien siempre tendrá celos de su interés en la vida de Aurelio Casillas y su familia. 18 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karen Sandoval- Laura Karen Credit: TELEMUNDO Ya realizada como madre, Laura ahora tiene en la mira realizarse como mujer de negocios. Laura enfrentará un dilema del que dependerá su futuro y sobre todo el futuro de su hija, por quien ella está haciendo todo lo posible por alejarse del crimen y la violencia. 19 de 21 Ver Todo Renata Manterola- Luzma Casillas Renata Manterola Credit: TELEMUNDO Aunque Luzma ya se ha adaptado a los negocios de la familia, ha sufrido por la 'muerte' de Aurelio, y fue de las más afectada por el atentado que Pío realiza en contra de los Casillas en el funeral de Alba. 20 de 21 Ver Todo Lisa Owen- Alba Lisa Owen Credit: TELEMUNDO La muerte de Alba tocará fondo en el alma de Aurelio. Por medio de flashbacks y apariciones, Aurelio escuchará y verá a su madre, quien lo guiará en sus momentos más oscuros. 21 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Quién es quién en la octava temporada de El señor de los cielos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.