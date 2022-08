Quién es quién en la nueva versión de la telenovela Sortilegio que se graba en México Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Nueva version Credit: Instagram Rebecca Jones Bárbara de Regil y Matías Novoa encabezan el elenco de esta exitosa historia que en 2009 ya fue protagonizada por Jacky Bracamontes y William Levy. Conoce quién es quién en la nueva versión que produce José Alberto Castro para TelevisaUnivision y cuyas grabaciones transcurren actualmente en México. Empezar galería Nueva versión Matías Credit: Instagram/TelevisaUnivision Hay historias tan exitosas y cautivadoras que no pasan de moda por más que transcurran los años. Este es el caso de Tú o nadie, la telenovela que protagonizaron en 1985 Lucía Méndez y Andrés García y que ha tenido diferentes versiones a lo largo del tiempo, la más reciente Sortilegio, melodrama que protagonizaron en 2009 Jacky Bracamontes y William Levy. Ahora, la apasionante historia de amor entre 'Álex' Lombardo y María José Samaniego –así se llamaban los personajes en la versión que produjo Carla Estrada–, llegará a nuevas generaciones de la mano del productor de La desalmada, José Alberto Castro, quien ha reunido un elenco de lujo para traer a la actualidad la trama escrita por María Zarattini. Conoce quién es quién. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Bárbara de Regil Bárbara Credit: Mezcalent; Instagram Bárbara de Regil El melodrama marcará el debut como protagonista en Televisa de la actriz mexicana, quien dará vida al mismo personaje que hace 13 años llevó a Jacky Bracamontes al horario estelar. 2 de 7 Ver Todo Matías Novoa Matías Credit: Instagram; Mezcalent El galán de La herencia: un legado de amor (Univision) tendrá el reto de adentrarse en la piel del personaje que en su día catapultó a la fama al actor cubano William Levy. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Diego Amozurrutia Diego Credit: Instagram; Mezcalent Al igual que sucediera en su momento con David Zepeda, el actor mexicano llevará el rol antagónico, por lo que no descansará hasta separar a la pareja protagonista. 4 de 7 Ver Todo Rebecca Jones Rebecca Credit: Instagram; Mezcalent En la versión de 2009 su personaje fue interpretado por Daniela Romo, quien vivió en la ficción un romance con un hombre mucho más joven que ella que dio mucho de qué hablar. 5 de 7 Ver Todo Mar Contreras Mar Credit: Instagram; Mezcalent La actriz mexicana regresa a las telenovelas con el mismo personaje que en su día interpretó Chantal Andere. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gran estreno Matías Credit: Instagram/TelevisaUnivision La telenovela, que aún no tiene título confirmado, se estrenará en México el último trimestre del año en horario estelar por Las Estrellas. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

