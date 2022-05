Quién es quién en la nueva versión de Hasta que la plata nos separe Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Hasta que la plata nos separe Credit: TELEMUNDO (x5) Carmen Villalobos y Sebastián Martínez protagonizan esta comedia romántica para toda la familia que Telemundo estrenará el martes 10 de mayo a las 9 p. m., hora del Este. Te presentamos a los pintorescos personajes de esta divertida historia original de Fernando Gaitán. Empezar galería Carmen Villalobos- Alejandra Maldonado Carmen Villalobos Credit: TELEMUNDO Es una mujer elegante, hermosa, de gustos refinados y la exitosa gerente de ventas del concesionario de automóviles Ramenautos. Ella maneja y motiva al grupo de vendedores de la empresa y es gracias a su carácter y conocimientos que cada fin de mes alcanzan sus metas. Su vida dará un giro de 180 grados cuando el destino la cruce con Rafael (Sebastián Martínez) en un trágico accidente y, a partir de allí, sus vidas y las de las personas cercanas a ellos, no volverán a ser las mismas. Está comprometida con Luciano (Gregorio Pernía), un tipo muy atractivo, supuestamente adinerado y de buena familia, con quien está por contraer matrimonio. El accidente hará que Alejandra se transforme en una mujer de carácter explosivo, con mal genio y ofensiva.

Sebastián Martínez- Rafael Méndez

Méndez es un carismático comerciante, vendedor de toda clase de productos para el hogar de origen humilde. Es un buen tipo, ético, inteligente, noble, de buen corazón y principalmente un buen hijo que tras el abandono de su padre, al que nunca conoció, se ha hecho cargo de su madre Eleonor de Méndez (Alina Lozano) y de su hermana Milena (Stephania Duque). Su novia es la Pajarita (Vicky Pardau), la mujer más atractiva y pudiente del barrio, con quien tiene una linda relación a pesar de la intensidad de ella. Pero la vida lo sorprenderá cuando se encuentre con Alejandra (Villalobos) por accidente.

Gregorio Pernía- Luciano Valenzuela

Es el partido perfecto: apuesto, encantador y atento. Proviene de una familia de abolengo y es abogado de profesión. Luciano está comprometido con Alejandra Maldonado (Villalobos) y juntos son la envidia de la alta sociedad, en especial de las mujeres que se derriten por Luciano. Lo que ninguna sabe es que este encantador príncipe azul no es más que un timador que está con Alejandra por interés y por su belleza.

Laura Flores- Clemencia Maldonado

Es la tía de Alejandra (Villalobos), hermana de Benjamín Maldonado (Alejandro Tommasi). Es una mujer chapada a la antigua, conservadora y clasista. Tuvo un novio por 10 años, pero nunca se casó y prefirió estar sola. Su hermano Benjamín es todo en su vida y para ella Alejandra es la hija que nunca tuvo. La vida le enseñará a ver las casas de otra manera y de entender que nunca es tarde para cambiar.

Alejandro Tommasi- Benjamín Maldonado

Es el padre de Alejandra (Villalobos). Tras una serie de malas inversiones producto del Alzheimer, Benjamín llevó el negocio de la familia a la quiebra. Es un hombre de mucha clase, pero a la vez un experto finquero que entregó su vida al negocio que por generaciones ha pertenecido a la familia. Se siente frustrado e inútil lo que hace que su enfermedad avance rápidamente, convirtiéndolo en un tipo huraño y asocial que intenta sobrevivir con dignidad su condición. Con su hija Alejandra, el amor de su vida, es dulce y amoroso.

Fabián Ríos- 'El Dandy'

Es un hombre adulador, conquistador y meloso. Con su encanto natural y su porte de galán fascina a todas las mujeres a su alrededor. Su técnica de ventas se basa en la zalamería, siempre está muy pendiente de sus clientes, en especial de las mujeres, a quienes consiente hasta cerrar el negocio. Tutea a todo el mundo, es alegre y chistoso, pero en el fondo es un hombre solitario que carga la gran amargura en su corazón de haber sido engañado por la única mujer a la que de verdad ha amado.

Stephania Duque- Milena Méndez

Es la hermana menor de Rafael Méndez (Martínez), a quien ve como una figura paterna estricta. Ante todos, es una muchacha juiciosa y responsable que está sacando adelante sus estudios de agronomía, pero la realidad es que tanta represión ha creado en ella un carácter rebelde y arribista. A escondidas, lleva una vida desordenada, llena de rumba y muchos amigos. Fuma, bebe y utiliza su poder de seducción para que Jaime le haga trabajos de la universidad. Aunque sabe el esfuerzo con el que su hermano paga su matrícula, falta a clase y poco le importa aprender. Aunque cree que se las sabe todas, aún es una mucha ingenua e inmadura.

Juliette Pardau- 'La Pajarita'

Vicky, mejor conocida como 'La Pajarita', es la novia de Rafael (Martínez). Llevan tres años juntos y, aunque su familia no ve con buenos ojos la relación porque el hombre no tiene un centavo, para ella es su futuro esposo. Es buena administrando la carnicería familiar (mucho más astuta que sus hermanos). Es una joven protegida por su padre y sus dos hermanos mayores. Es hermosa, caprichosa y todo lo consigue con berrinches. Rafael está loco por ella a pesar de sus celos y de su familia.

Alina Lozano- Leonor de Méndez

Es la madre de Rafael (Martínez) y Milena (Duque). Es una mujer de origen humilde que ha luchado toda su vida para sacar a sus hijos adelante. Méndez proviene de una relación misteriosa con un hombre que poco a poco iremos descubriendo. Tuvo una relación medio formal con el papá de Milena, pero la abandonó. Siempre ha sido pobre pero honrada y su gran logro ha sido educar a sus hijos como gente de bien. Se ha apoyado en Rafael para solventar los gastos del hogar, pero gracias a su persistencia y determinación ha sobrevivido el desplazamiento del campo a la ciudad y ahora tiene techo propio. En una madre dulce y paciente, de buen corazón, algo nerviosa y aprensiva por sus experiencias de vida. Siempre con la frente en alto, no teme poner la cara para defender a sus hijos, en quienes confía plenamente.

José Daniel Cristancho- Jaime Rincón

Es el mejor amigo de Rafael (Martínez) y un miembro más de la familia. Estudiante de derecho, correcto, meticuloso, escrupuloso, metódico y sistemático. Extremadamente analítico y realista. Católico, se confiesa dos veces por semana. Al igual que su amigo, tiene un gran deseo de superación y con gran sacrificio y esfuerzo espera ser profesional y salir adelante. Está enamorado en secreto de Milena (Duque) y aunque se sabe no es correspondido no pierde la esperanza de que algún día le haga caso.

Lorna Cepeda- Rosaura Echeverri

Es una prófuga de la alcurnia bogotana, no por falta de ganas, sino por ausencia de dinero. Para todos, es una mujer felizmente casada con dos hijos que trabaja para no aburrirse, pero en realidad su marido la abandonó por otra mujer más joven y la dejó sin un centavo. Rosaura jamás lo reconocería pues para ella el qué dirán y las apariencias son lo más importante en el mundo. Conoce todos los secretos de la alta sociedad y utiliza sus conexiones para hacer ventas con clientes de mucho dinero. Clasista, de gustos y ademanes refinados se especializa en automóviles de gama alta y su táctica de venta es la comparación, por lo que se la pasa llamando a sus amigas del club para generarles envidia por el nuevo automóvil que compro fulanita.

Julián Arango- Marino Castaño

Es el vendedor estrella de Ramenautos y un zorro para los negocios, capaz de trasgredir cualquier límite para completar una venta. Corrupto, maquiavélico, tramposo y embaucador. Miente a los clientes con desdén, convenciéndolos de que su producto es lo que ellos buscan. No le importan los sentimientos ni las necesidades de los demás. Egocéntrico, sobrado, malgeniado y ambicioso. Está detrás del puesto de Alejandra y no descansará hasta obtenerlo.

Alejandra Ávila- Claudia Cruz

Es una mujer muy sensual que usa sus atributos físicos para atrapar todos los negocios que se le atraviesen por delante, a ella o a sus compañeros, pues no duda en atraer a sus redes a cualquier hombre que entre en Ramenautos. Chismosa profesional, poco sabe de autos, pero a nadie le importa, pues sus ventas son netamente pagos a los favores sexuales que ella amablemente da como un plus a sus clientes vip. Su sueño en su vida es encontrar un hombre rico que le dé una buena vida llena de lujos y de viajes. Se muere de la envidia con Alejandra (Villalobos) en el fondo porque ella es capaz de levantarse los mejores especímenes sin dar nada a cambio.

Marcela Benjumea- 'La Generala'

Es una mujer de presencia muy fuerte, feminista, socialista y sindicalista. Es una militante de la justicia laboral, siempre atenta a cualquier maltrato del empleador para organizar una demanda, una agremiación o huelga. Es una defensora de las causas perdidas y de la igualdad de género. Como vendedora, su intención es persuadir al comprador para que no gaste su dinero si no es estrictamente necesario, ya que para ella existen opciones más económicas y ecológicas, como caminar. Aunque mucho la critiquen por trabajar en un medio tan materialista y machista, ella es firme en su propósito de desmantelar el sistema desde adentro.

Juliana Galvis- Karen Nicholls

Es una mujer hermosa, fitness y elegante. Aunque su familia es adinerada y de cuna, el incremento de la fortuna familiar ha sido causa de negocios ilegales que su padre ha hecho, como el lavado de dinero. Siempre lo ha tenido todo: educación, viajes, automóviles. Es caprichosa y obstinada. Es muy vanidosa con su estilo y belleza. Le encanta gastar grandes cantidades de dinero en ropa, accesorios, perfumes y zapatos de grandes diseñadores. Para cualquier hombre es el partido perfecto. Ella será la amante de Luciano (Pernía).

Julio Sánchez Cóccaro- 'Bebé' Simón Sanpedro

Sus compañeros vendedores le dicen 'Bebé' entre ellos. Exempleado de una empresa importante que, por alguna injusticia, fue despedido a punto de pensionarse, por lo que ha tenido que recurrir a la venta de autos para completar el tiempo y los aportes. Bebé es un hombre ético, incorruptible, decente, calmado, tranquilo y parsimonioso. Sus compañeros lo respetan a pesar de ser uno de los vendedores con el peor récord de ventas en la historia. Como vendedor, lo que le falta de entusiasmo le sobra de sabiduría. Las pocas ventas que logra son con personas de la tercera edad que tienen un arrebato de ser independientes y valerse por sí mismas comprando un automóvil. Es un aristócrata venido a menos que, cuando Clemencia (Flores) aparece en el panorama, siente vergüenza de no poderle brindar el nivel económico.

