¿Quién es quién en la séptima temporada de El señor de los cielos? By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La exitosa superserie que protagoniza desde 2013 Rafael Amaya regresa el lunes 14 de octubre a las pantallas de Telemundo con una nueva temporada que promete seguir cautivando al televidente. Grabada en México y Grecia, la ficción arranca con la familia Casillas luchando por sacar a Aurelio (Amaya) de su estado de coma antes de que sus enemigos logren encontrarlo y, al mismo tiempo, lanzando una arriesgada operación de rescate alrededor de Amado (Novoa), quien se entregó a las autoridades mexicanas para evitar caer en manos de la justicia americana. Te contamos quién es quién en la séptima temporada de la saga más exitosa de la televisión hispana. Empezar galería Aurelio Casillas- Rafael Amaya Image zoom Cortesía TELEMUNDO Aurelio se debate entre la vida y la muerte después del disparo ocasionado por su enemigo número 1, quien regresa con una nueva identidad para intentar darle fin a Aurelio y a los Casillas. ¿Qué pasará con El señor de los cielos? Advertisement Advertisement Amado Casillas- Matías Novoa Image zoom Cortesía TELEMUNDO En esta temporada deberá unirse más que nunca a los Casillas. También debe enfrentarse a lo que siente por Diana, un sentimiento que fue borrado, desprogramado, como muchos otros. Por último, debe enfrentar a varios enemigos, viejos y nuevos, de su pasado y de los Casillas, quienes llegarán con el único fin de acabar con el Cartel de los Casillas. Rutila Casillas- Carmen Aub Image zoom Cortesía TELEMUNDO Rutila debe enfrentarse a su familia, a la desaparición de su hijo y hermano menor, a la amenaza latente de los enemigos de su familia, pero, sobre todo, a la aparición de una ex amante de Javier (Alejandro López), Alejandra (Mabel Moreno), quien ha regresado con una hija, fruto de un amor adolescente. Ángela (Camila Jurado) desordenará por completo el mundo de Javier y lo hará cambiar. Rutila no asimilará del todo bien este nuevo rumbo. Advertisement Ismael Casillas- Iván Arana Image zoom Cortesía TELEMUNDO Ismael jura por lo más sagrado que es su hija recién nacida que sepultará a los enemigos de su familia para que los suyos no tengan nada que temer en lo que les queda de vida. Laura le ha dicho que no quiere seguir esa vida de riesgo que viven actualmente, pero él le ha pedido un tiempo para acabar con esos pendientes. Alba Casillas- Lisa Owen Image zoom Cortesía TELEMUNDO Atormentada por lo sucedido con su familia durante los últimos años, decide cortar por lo sano y aislarse del infortunio que viven sus familiares, sólo que esta vez y en secreto, se llevará al hijo menor de Aurelio y al de Rutila para protegerlos de las balas y las venganzas que viven los suyos. Luzma- Renata Manterola Image zoom Cortesía TELEMUNDO Luzma regresa a la historia, secuestrada por Ojeda y rescatada por su hermana Rutila y los demás Casillas. Está furiosa con su familia de que le hayan roto su mundo de nuevo, pero varios sucesos hacen que cambie de parecer y entrará a ocupar un lugar estratégico en su familia, convirtiéndose en uno de los pilares de los Casillas. Advertisement Advertisement Advertisement Diana Ahumada- Isabella Castillo Image zoom Cortesía TELEMUNDO Al inicio de la temporada, Diana intenta rescatar de forma arriesgada y espectacular a Amado. Sin embargo, su impulsividad y la férrea convicción de venganza la hacen cometer malas decisiones que podrían afectar su relación con los Casillas y con Amado. Pío José Valdivia- Robinsón Díaz Image zoom Cortesía TELEMUNDO Ha decidido, después de tres meses de reflexión y placer en Santo Domingo, República Dominicana, y a raíz del nacimiento de sus dos nuevos hijos, dejar de exponerse para desde las sombras vengar la muerte de su primogénito. Aprendió que los abogados pueden ser más letales que las mismas balas y es por esto que ha decidido investigar a fondo el tema. Se cambia de nombre y apariencia, bautizándose como Pío José Valdivia. El Chema- Alberto Guerra Image zoom Cortesía TELEMUNDO Forma una alianza estrategia con la familia Casillas para el rescate de Amado, pero El Chema no tiene aliados, no es de confiar y ha empezado a perder la cabeza. Los años lo han cambiado y se ha empezado a aferrar a los viejos tiempos en donde todo se resolvía a balazos y matando gente hasta conseguir lo que quiere. Advertisement Advertisement Advertisement ¿Te lo vas a perder? Image zoom Cortesía TELEMUNDO No dejes de ver el estreno de la séptima temporada de El señor de los cielos el lunes 14 de octubre a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image ¿Quién es quién en la séptima temporada de El señor de los cielos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.