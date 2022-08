Quién es quién en El fuego del destino, el nuevo e impactante drama turco estelar de Telemundo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El fuego del destino Credit: Telemundo Un terrible incendio cambiará para siempre las vidas de cuatro mujeres en esta nueva producción turca que la cadena hispana estrenará el martes 6 de septiembre en horario estelar. Conoce más sobre la historia y sus personajes en esta galería. Empezar galería Demet Evgar- Cemre Cemre Credit: Telemundo Cemre Kayabeyli está atrapada en un matrimonio abusivo. Su cruel esposo, Celebi, ha convencido a todos, incluida la familia de Cemre, de que ella está loca. Cemre está decidida a dejar a Celebi y llevarse a su hija, Gunes, con ella. Pero no será fácil. Celebi es un hombre poderoso y también está decidido a mantener a Cemri bajo su control. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Cem Bender- Celebi Celebi Credit: TELEMUNDO Para el resto del mundo, Celebi Kayabeyli es un respetado hombre de negocios y expolítico. Pero Celebi tiene un lado muy oscuro. Es despiadado, controlador, manipulador y no se detendrá ante nada para salirse con la suya. Es particularmente cruel con su esposa, Cemre, de quien ha abusado y mantenido medicada innecesariamente durante años. Celebi controla todo a su alrededor y no se mide a la hora de ejercer su poder, incluso con fuerza letal, cuando lo cree necesario. 2 de 9 Ver Todo Dilan Deniz Çiçek- Ruya Ruya Ruya es una joven profesional de una familia prominente. Su vida es feliz. Ella es enérgica, vivaz y está llena de ideas sobre lo que quiere hacer con su vida. Pero el mundo de Ruya se pondrá patas arriba después de un trágico incendio que mata a muchas personas. A medida que las mentiras a su alrededor comienzan a desmoronarse, Ruya, que ya sufre de sentimientos de culpa y dolor, descubre que su vida no es lo que ella creía. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Cihangir Ceyhan- Omer Omer Credit: Telemundo Omer es el centro de su comunidad, un hombre amado y respetado por muchos. Desafortunadamente, un favor que le hace a un amigo lo pone en peligro. Omer debe luchar por su vida y más tarde por su libertad. En medio del caos, conoce a Ruya, con quien forma un improbable vínculo que podría conducir al romance. 4 de 9 Ver Todo Hazar Ergüçlü- Cicek Cicek Credit: TELEMUNDO Cicek espera el día de su boda con felicidad, pero un cruel giro del destino destroza sus sueños. Tras el incendio, ella queda sola y desfigurada. Presa de la desesperación, tendrá que buscar en lo más profundo de su ser el coraje necesario para seguir viviendo. Su única oportunidad de un futuro mejor conlleva un alto precio. Cicek debe hacerse pasar por la hija fallecida de Tomris; a cambio, Tomris realizará las cirugías necesarias para curar sus heridas. 5 de 9 Ver Todo Berker Guven - Iskender Iskender Credit: Telemundo Iskender Kayabeyli vive a la sombra de su hermano mayor, Celebi. Es egoísta, arrogante y peligroso; un ser genuinamente sin escrúpulos, con muchos secretos y no se detendrá ante nada para mantenerlos ocultos. Sin embargo, un encuentro sorprendente con el verdadero amor podría brindarle una oportunidad para el cambio y la redención. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Zuhal Olcay- Tomris Tomris Credit: Telemundo Tomris, que pierde a su hija en el incendio, hará lo que sea necesario para mantener a su nieto alejado de su padre abusivo. Violará las normas del hospital e incluso la ley con la intención de mantener a Atlas bajo su cuidado. Sin embargo, sus decisiones tendrán un efecto domino que afectará a muchas otras vidas. 7 de 9 Ver Todo Berkay Ates- Ozan Ozan Credit: Telemundo Ozan es un periodista dedicado que tiene la intención de dar voz a aquellos que a menudo se pasan por alto. Será uno de los mayores partidarios de Cemre y una de las pocas personas lo suficientemente valientes como para enfrentarse a Celebi. 8 de 9 Ver Todo El fuego del destino, nueva telenovela turca de Telemundo 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

