¿Quién es el actor que está detrás de 'La Condesa' en La madrastra? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La madrastra Credit: TelevisaUnivision La nueva versión de La madrastra, que Univision transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, incluye un personaje de la comunidad trans, 'La Condesa', que no ha dejado indiferente a nadie. Detrás de este personaje está la interpretación del actor mexicano Iker Madrid. Conócelo. Empezar galería Con mucho respeto Iker Madrid Credit: Instagram Iker Madrid "Yo tenía la consigna desde el principio de hacer algo muy digno y muy respetuoso", aseveró Iker Madrid meses atrás en una transmisión en vivo desde el perfil de Instagram de la nueva versión de La madrastra. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Parte de su historia Iker Madrid Credit: Instagram Iker Madrid Para Iker no era ajeno el tema trans. "Siendo yo de la comunidad LGTB toda la vida he tenido contacto con muchos hombres y mujeres trans. Me preguntaban mucho qué había yo investigado. La verdad es que no fue mucho porque es algo que ha sido parte de mi historia". 2 de 8 Ver Todo Reto actoral Iker Madrid Credit: Instagram Iker Madrid El actor reconoció que fue un reto para él interpretar a un personaje como 'La Condesa'. "Usar una faja durante todos los llamados, un sostén, ropa interior femenina, tacones, medias durante llamados tan largos, eso de repente me generaba un poco de claustrofobia", llegó a admitir. 3 de 8 Ver Todo Anuncio 'La Condesa' soy yo Iker Madrid Credit: Instagram Iker Madrid Detrás de 'La Condesa' se esconde Iker Madrid, un talentoso actor y cantante mexicano que ha centrado su carrera en el teatro musical. 4 de 8 Ver Todo Pasión por la música Iker Madrid Credit: Instagram Iker Madrid Desde niño se sintió atraído por el medio artístico y comenzó a tomar clases de música. "Mi mamá me metió a clases de piano como desde los 5 años y ahí me doy cuenta de que tengo una pasión por la música", contó en una entrevista en YouTube con Carlos Sagaón. 5 de 8 Ver Todo Actor de teatro musical Iker Madrid Credit: Instagram Iker Madrid De la música dio el salto a la actuación tras descubrir muchos años después el teatro musical. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Otros personajes Iker Madrid Credit: Instagram Iker Madrid Iker también interpretó a Ernesto Alonso en la bioserie sobre la vida de María Félix que protagonizó Sandra Echeverría para el servicio de streaming ViX+. 7 de 8 Ver Todo ¡Síguele la pista! Iker Madrid Credit: Instagram Iker Madrid El artista cuenta con algo más de 10 mil seguidores en Instagram. ¿Aún no lo sigues? 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

