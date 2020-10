Close

Quererlo todo: primeros avances de la nueva telenovela de Televisa El melodrama cuenta con las actuaciones protagónicas de Michelle Renaud y Danilo Carrera. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A dos años de su protagónico en Hijas de la luna, Michelle Renaud y Danilo Carrera vuelven a ser pareja de ficción en la nueva telenovela de Televisa, Quererlo todo. El melodrama, que se graba desde hace varios meses, está por iniciar sus transmisiones en México, por lo que ya han comenzado a salir al aire sus primeras imágenes promocionales. "Ya pronto podrán conocer a Valeria Fernández, una mujer que ha pasado por tanto que es difícil moverle el piso con tonterías, no se engancha y no tiene miedo de seguir sus instintos", escribió recientemente Renaud a través de Instagram junto a una foto de su personaje. Igual de emocionado está Danilo, quien también comenzó a promocionar la telenovela en sus redes sociales, donde publicó un vídeo en el que presume de los hermosos paisajes que podrán ver los televidentes que se sienten cada tarde frente al televisor a ver esta historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El 9 de noviembre a las 3:30 PM tenemos una cita para que viajen con nosotros al Rosario, un pueblo hermosísimo donde se van a enamorar tanto como yo", escribió el actor ecuatoriano. Quererlo todo narra la historia de Valeria Fernández (Renaud), quien ha sido la novia de toda la vida de Leonel Montes (González) sin cuestionar nunca su amor por él. Después de que muere el padre de este, un hacendado rico, se desatará una guerra entre los herederos por la fortuna. En medio de esta conmoción Valeria conocerá a Mateo Santos, hijo de la albacea de la herencia, y se enamorará de su nobleza y pasión por la vida. Valeria necesitará encontrar la fuerza para reinventarse lejos de la sombra de Leonel y así darse la oportunidad de vivir un amor sincero al lado de Mateo. La telenovela también cuenta con las actuaciones de Eugenia Cauduro, Alejandro Tommasi, Alexis Ayala, Scarlet Gruber y Víctor González, entre un gran elenco.

