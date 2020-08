Quererlo todo con Michelle Renaud y Danilo Carrera inicia grabaciones, y más noticias ¡de telenovela! Por Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Twitter Carmen Armendáriz, Cortesía TELEVISA (x2) Además, Nora Salinas sorprende con radical cambio de look para su nueva telenovela La mexicana y el güero, 100 días para enamorarnos finaliza sus grabaciones, Sonya Smith retoma en México las grabaciones de Falsa identidad 2 y más noticias. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería ¡3, 2, 1, acción! Image zoom Cortesía TELEVISA Con una ceremonia de bendición, este lunes iniciaron en el foro 14 de Televisa San Ángel en México las grabaciones de Quererlo todo, la nueva producción de Ignacio Sada que cuenta con las actuaciones protagónicas de Michelle Renaud y Danilo Carrera. 1 de 11 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Elenco presente Image zoom Cortesía TELEVISA En la ceremonia estuvieron presentes, además de la pareja protagónica, Víctor González, Scarlet Gruber, Olivia Bucio, Sara Corrales y Rubén Branco, quienes también forman parte del melodrama. 2 de 11 Applications Ver Todo Pareja protagónica Image zoom Cortesía TELEVISA Así de felices y emocionados posaron Michelle y Danilo durante su primera jornada de trabajo como protagonistas de Quererlo todo, historia que vuelve a unirlos como pareja de ficción tras Hijas de la luna. 3 de 11 Applications Ver Todo Anuncio ¿Eres tú, Nora? Image zoom Instagram La mexicana y el guero Con este radical cambio de look veremos a Nora Salinas como parte del elenco de la nueva novela de Televisa La mexicana y el güero, melodrama con tintes de comedia que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler, y que se estrena este mes en México. 4 de 11 Applications Ver Todo Madre de familia Image zoom Instagram Rodrigo Abed En esta esperada historia que se graba desde principios de junio en México, Nora interpreta a Helena, una madre de familia admirable, sincera y amorosa a la que la vida le tiene preparada una difícil prueba. 5 de 11 Applications Ver Todo En casting Image zoom Twitter Carmen Armendáriz Confirmado desde hace semanas como el galán principal de la nueva producción estelar de Televisa Te acuerdas de mí, Gabriel Soto se encuentra participando estos días en los castings del melodrama para terminar de conformar su elenco. 6 de 11 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Quién será su pareja? Image zoom Instagram Carmen Armendáriz Hasta la fecha sigue sin confirmarse el nombre de la actriz que acompañará a Gabriel como su pareja en esta nueva aventura actoral, pero suena con fuerza el de la actriz colombiana Paulina Dávila. 7 de 11 Applications Ver Todo ¡Se acabó! Image zoom Instagram David Chocarro El pasado viernes finalizaron en Miami las grabaciones de la segunda temporada de 100 días para enamorarnos, drama de Telemundo que protagonizan Erick Elías, Mariana Treviño, Ilse Salas y David Chocarro, y cuya primera temporada llegó a su fin recientemente. 8 de 11 Applications Ver Todo Dulce despedida Image zoom Instagram Erick Elías "Gracias Telemundo por seguir confiando en mí. Feliz de terminar un proyecto más con un gran equipo. Gracias a todos los involucrados en 100 días para enamorarnos. Los quiero. Y nos vemos pronto", escribió Erick en Instagram. Se desconoce cuándo emitirá Telemundo los nuevos capítulos de la ficción. 9 de 11 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Bella pareja! Image zoom Instagram Claudia Álvarez Así lucirán Claudia Álvarez y David Zepeda como protagonistas de la nueva novela de Televisa Vencer el desamor, historia que se graba actualmente en México y cuyo estreno está previsto para el mes de octubre. 10 de 11 Applications Ver Todo De regreso al trabajo Sonya Smith retomó en México las grabaciones de la segunda temporada de Falsa identidad, ficción que ahora contará con la actuación protagónica de Dulce María. "Muy agradecida de estar trabajando otra vez", escribió la actriz en Instagram. 11 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image Quererlo todo con Michelle Renaud y Danilo Carrera inicia grabaciones, y más noticias ¡de telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.