Conoce al elenco de Quererlo todo, la nueva telenovela de Televisa Michelle Renaud y Danilo Carrera protagonizarán este melodrama que producirá Ignacio Sada y cuya historia transcurrirá en el campo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una historia campirana inmersa en un pueblo lleno de intrigas y envidias donde la búsqueda del amor verdadera será la constante. Así será la nueva telenovela que protagonizarán Michelle Renaud y Danilo Carrera para Televisa y que los unirá nuevamente como pareja protagónica a dos años del final de Hijas de la luna, melodrama que ambos encabezaron con éxito en 2018. La ficción está a cargo de Ignacio Sada, productor de exitosas telenovelas como Simplemente María, Un refugio para el amor y, más recientemente, Sin tu mirada. Image zoom Danilo Carrera y Michelle Renaud Mezcalent El melodrama, que está basado en una historia argentina, comenzará a grabarse próximamente en México. Su elenco combina reconocidas figuras del mundo de la interpretación, como Eugenia Cauduro, Alejandro Tommasi o Alexis Ayala, con rostros jóvenes, como Scarlet Gruber o Sara Corrales, que otorgan a la telenovela un atractiva mezcla entre veteranía y frescura. Conoce al elenco completo de Quererlo todo: Víctor González El actor mexicano dará vida a Leonel Montes, un personaje con múltiples heridas del pasado. Scarlet Gruber La actriz venezolana interpretará a Sandy Cabrera, una chica soñadora y ambiciosa que tiene grandes aspiraciones. Olivia Bucio La actriz mexicana se adentrará en la piel de Dalia Santos, una mujer que ante la adversidad y el abuso de los demás encontrará la fuerza para levantar la cara y hacerle frente a quienes intentan hacerle mal. Eugenia Cauduro La actriz mexicana será Esmeralda Santos, una mujer que enfrenta una profunda tristeza contra la que tiene que luchar todos los días tras haber pedido a un hijo. Sara Corrales La actriz colombiana dará vida a Sabina Curiel, un personaje que vive en un mundo de traiciones y falsedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Manuel Ojeda El actor mexicano interpretará a Patricio Montes, el hombre con mayor poder en el pueblo. Alexis Ayala El actor mexicano se adentrará en la piel de Artemio Cabrera, la máxima autoridad en el pueblo del Rosario. Luz María Jerez La actriz mexicana será Minerva Larraguibel, una mujer frívola y manipuladora. Alejandro Tommasi El actor mexicano dará vida a Aarón Estrada, el mejor amigo de Don Patricio. Roberto Blandón El actor mexicano interpretará a Tirso Quintero, un hombre honesto y de carácter fuerte. Mimi Morales La actriz colombiana será Martina Bustamante, una mujer que ha cometido muchos errores en su pasado. Juan Ángel Esparza El actor mexicano se adentrará en la piel del Padre Gabriel, guía del pueblo del Rosario. Claudia Troyo La actriz mexicana dará vida a Luisa Zermeño. Lalo Palacios El actor mexicano será Lorenzo, el alma del pueblo. Sachi Tamashiro La actriz mexicana interpretará a Berenice Cabrera, una mujer que cuida de los demás y luchará por un amor imposible. Jorge Gallegos El actor mexicano se adentrará en la piel de Basurto. Rubén Branco El actor mexicano será Remi. Gina Predet La actriz mexicana se adentrará en la piel de Eva Téllez, una mujer agradable con sus amigos pero fuerte contra sus enemigos. Quererlo todo se estrenará próximamente a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas.

