¿Qué telenovela de Telemundo sale del horario estelar? La cadena hispana mueve ficha ante los discretos datos de audiencia en su prime time. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Betty en NY Betty en NY; Secretos de sangre | Credit: Telemundo (x2) La historia se repite. Hace poco más de un mes, Telemundo tomaba la decisión de trasladar a la medianoche el thriller Juego de mentiras que protagonizan Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo debido a sus discretos datos de audiencia. Ahora la cadena hispana vuelve a mover ficha en un intento por mejorar su prime time, que vive sus horas más bajas. Sin Juego de mentiras en su programación estelar y en vista de que su nuevo drama turco, Secretos de sangre, no estaba siendo lo suficientemente fuerte en términos de audiencia para hacer frente a la competencia durante dos horas –de 9 a 11 p. m., hora del Este–, Telemundo decidió apostar por traer de vuelta una de sus telenovelas más exitosas de los últimos años, Betty en NY. A principios de junio la cadena reestrenaba la versión moderna de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea confiando en frenar su mala racha. No ha sido así. Betty NY Elyfer Torres interpreta a Betty en Betty en NY | Credit: TELEMUNDO A un mes de su discreto reestreno, la cadena ha anunciado que la telenovela que protagonizan Elyfer Torres y Erick Elías dejará de formar parte de su programación estelar. Elyfer Torres Elyfer Torres es Betty en NY | Credit: TELEMUNDO A partir del miércoles 5 de julio, el melodrama pasará a emitirse a las 12 a. m., hora del Este, horario que actualmente ocupa Juego de mentiras, que ya se encuentra en sus últimos capítulos. "Betty en NY continúa el miércoles en su nuevo horario de lunes a jueves 12AM711PM-C por Telemundo", informó la cadena a través de las redes sociales. Betty en NY promedió el pasado lunes 5 de junio en su regreso al prime time de Telemundo 519 mil televidentes (P2+), según datos de Nielsen, frente a 1,225,000 televidentes (P2+) que sintonizaron Univision para ver la telenovela de la competencia, El amor invencible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Semanas después su situación no ha mejorado. El pasado miércoles 28 de junio Betty en NY continuaba por debajo de los 600 mil televidentes (P2+) –537 mil para ser más exactos– frente al melodrama protagonizado por Angelique Boyer, que registró 1,388,000 televidentes (P2+). Lo más visto (6/28/2023): 1.El amor invencible (Univision): 1,388,000 (P2+) 2.Perdona nuestros pecados (Univision): 1,302,000 (P2+) 3.Mujer (Univision): 1,114,000 (P2+) 4.La rosa de Guadalupe (Univision): 1,030,000 (P2+) 5.Top Chef VIP (Telemundo): 864 mil (P2+) 6.Secretos de sangre (Telemundo): 568 mil (P2+) 7.Betty en NY (Telemundo): 537 mil (P2+)

