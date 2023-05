¿Qué telenovela sustituirá a Perdona nuestros pecados? Univision ya ha comenzado a promocionar el estreno del melodrama Eternamente amándonos con Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas como protagonistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Perdona nuestros pecados Eternamente amándonos; Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision (x2) Perdona nuestros pecados llegará a su fin próximamente, pero el melodrama tradicional seguirá teniendo cabida en el prime time de la televisión hispana. Univision ya comenzó a promocionar el inminente estreno de una nueva telenovela mexicana que ocupará la franja horaria en la que actualmente se emite la historia protagonizada por Oka Giner y Emmanuel Palomares. Se trata de Eternamente amándonos, una producción de Silvia Cano para TelevisaUnivision que cuenta con las actuaciones protagónicas de Alejandra Robles Gil, Marcus Ornellas y Diana Bracho. El melodrama se estrenó a finales de febrero en México, donde se transmite con gran éxito a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas. "Esta novela es diferente porque es dinámica, no empieza como en las novelas tradicionales, aquí se enamoran desde el principio y vamos a ver qué pasa después de que se casan", contaba uno de sus actores en la presentación a prensa de la telenovela. Eternamente amándonos Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas, protagonistas de Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision Eternamente amándonos narra la historia de Paula Bernal (Gil) y Rogelio Iturbide (Ornellas), dos personas con vidas muy distintas que, al conocerse, viven un romance vertiginoso que los fuerza a casarse sin poner en aviso a la familia de Rogelio, en especial, a la matriarca de la familia, Martina Rangel (Bracho). Cuando Paula llega de la Ciudad de México a la vida de los Iturbide siguiendo a Rogelio, sus ideas cosmopolitas chocan con las de Martina, conocida por todos como la 'Monarca de Morelia', una mujer convencional, manipuladora y acostumbrada a controlar su entorno. Martina ha sacrificado su felicidad por seguir las costumbres de la sociedad moreliana y, al sentirse amenazada, le declara una guerra frontal a Paula. "Es un melodrama tradicional, pero estamos rompiendo con ciertos patrones", aseveró Bracho. "Ya no se trata de si eres villana o buena, no, se trata de que soy un ser humano, una mujer obsesionada con los hijos, obsesionada con el poder, obsesionada con el negocio que tiene que mantener vivo por sus cuatro hijos, que se equivoca muchas veces drásticamente, pero que es una mujer sensible, una mujer finalmente muy frágil". Diana Bracho Diana Bracho es 'La Monarca de Morelia' en Eternamente amándonos | Credit: TELEVISAUNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Univision no ha anunciado aún la fecha de estreno de la telenovela, pero ha adelantado que llegará "muy pronto" a las 8 p. m., hora del Este, en sustitución de Perdona nuestros pecados. La ficción también cuenta en su reparto con Francisco Pizaña, Patricio José, David Caro Levy, Gema Garoa, Juan Martín Jáuregui, Elizabeth Guindi, Dalilah Polanco, Arantza Ruiz, Rossana Nájera, Claudia Ríos, Fermín Martínez, Valentina Buzzurro y Eva Daniela, entre otros.

