¿Qué telenovela sustituirá a Los ricos también lloran? Univision comenzó a promocionar este lunes el inminente estreno de su próxima telenovela estelar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Inicia la cuenta atrás para el gran final de la nueva versión de Los ricos también lloran. La telenovela que protagonizan Claudia Martín y Sebastián Rulli como Mariana y Luis Alberto ya tiene sus días contados en el prime time de Univision. El melodrama, que también cuenta con las actuaciones de Fabiola Guajardo, Azela Robinson, Alejandra Barros, Guillermo García Cantú, Víctor González y Diego Klein, entre un destacado elenco, llegará a su fin por la pantalla de Univision el próximo mes de noviembre. Por este motivo no es de extrañar que la cadena de habla hispana haya comenzado a promocionar este lunes la inminente llegada de la nueva telenovela que ocupará su lugar. Rulli Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran (Univision) | Credit: Mezcalent ¿Qué historia entrará en sustitución de Los ricos también lloran? Susana González y Gabriel Soto serán los encargados de tomar el relevo de Claudia Martín y Sebastián Rulli en el horario de máxima audiencia de Univision como protagonistas de Mi camino es amarte, el nuevo melodrama del productor de Mi fortuna es amarte, Nicandro Díaz. Soto Susana González y Gabriel Soto, protagonistas de Mi camino es amarte | Credit: Facebook Mi camino es amarte "Llega una historia que nos enseña cómo algunas rutas pueden cambiar tu destino y otras te llevan al amor", reza la voz en off que acompaña al primer video promocional de la telenovela. ¿Cuándo se estrena? El melodrama se estrenará el martes 15 de noviembre a las 9 p. m., hora del Este. "Y el 15 de noviembre salimos al aire por Univision", anunció emocionado Soto a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 4 millones y medio de seguidores. "Va a ser una gran historia. Felicidades mi amor", no tardó en comentar su pareja, la actriz de origen ruso Irina Baeva, en su publicación. Mi camino es amarte narra la historia de 'Memo' (Soto), un trailero humilde y trabajador que se entera de la noche a la mañana que tiene una hija que fue dada en adopción y cuya existencia desconocía. Mi camino es amarte Póster promocional de Mi camino es amarte | Credit: Facebook Mi camino es amarte SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se trata de una historia sencilla en apariencia, pero de una gran profundidad, pletórica de valores como tenemos la intención siempre de trabajar porque no podemos olvidar que el hacer un contenido de esta naturaleza conlleva una gran responsabilidad: además de entretener tratar de enviar sencillos mensajes que nos aporten algo más para la vida diaria", contaba su productor ejecutivo meses atrás en el evento de presentación a prensa de sus protagonistas. La telenovela llegará así a Estados Unidos tan solo una semana después de su estreno en México, donde aterrizará el lunes 7 de noviembre a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué telenovela sustituirá a Los ricos también lloran?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.