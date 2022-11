¿Qué telenovela sustituirá a La madrastra por Univision? La cadena hispana ya promociona el melodrama que entrará en lugar de La madrastra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una de las peculiaridades que tiene la nueva versión de La madrastra (Univision) con respecto a la que estelarizó hace más de 15 años Victoria Ruffo es su duración. A diferencia de la anterior, que superó los 100 capítulos, la telenovela protagonizada por Aracely Arámbula consta tan solo de 50 episodios, de los cuales Univision ya ha emitido casi la mitad. Por este motivo, no es de extrañar que la cadena de habla hispana haya ya comenzado a promocionar el melodrama que ocupará su lugar en poco más de un mes. La madrastra Aracely Arámbula y Andrés Palacios, protagonistas de La madrastra (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Cabo, telenovela que produce José Alberto Castro para TelevisaUnivision con las actuaciones protagónicas de Bárbara de Regil y Matías Novoa, será el próximo melodrama estelar de Univision, el cual pasará a ocupar la franja horaria de las 10 p. m., hora del Este. Su primer video promocional se transmitió anoche coincidiendo con los Latin Grammy 2022 y, aunque aún no se revela su fecha de estreno, su llegada se anuncia para "muy pronto". Cabo es una adaptación de Tú o nadie, la exitosa historia que protagonizó Lucía Méndez en 1985 y cuya versión más reciente, Sortilegio, estelarizaron Jacky Bracamontes y William Levy en 2009. Bárbara de Regil Bárbara de Regil es Sofía Chávez en Cabo | Credit: TelevisaUnivision "Es un proyecto para mí de gran reto, de gran desafío para poderlo llevar a cabo. Es una novela bastante compleja y de mucha inversión", confesó su productor ejecutivo en la presentación a prensa de esta telenovela que tiene como villanos a Diego Amozurrutia y Eva Cedeño. Cabo cuenta la historia de Sofía Chávez (de Regil), una mujer bonita, sencilla y de buen corazón que trabaja en una fonda a orillas del mar de La Paz. Es honesta, comprometida y de carácter dulce, pero decidida. Desde la muerte de su madre, Sofía se ha convertido en el pilar de su familia y hace todo por ellos. Por estar tanto tiempo trabajando, no se ha permitido pensar en el amor, hasta que conoce a Eduardo (Amozurrutia), quien la engaña, haciéndose pasar por Alejandro (Novoa), su hermanastro. Sofía se enamora de él por su supuesta sencillez y ternura, sin imaginar que la está usando para un maléfico plan. Matías Novoa Matías Novoa es Alejandro en Cabo | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su elenco lo completan Rebecca Jones, Rafael Inclán, Mar Contreras, Roberto Ballesteros, Fabiola Campomanes, María Chacón, Arlette Pacheco, Raúl Coronado, Carlos Athié, Bárbara Torres, Gonzalo Vega Jr., Markin López, Sofía Rivera Torres y Lorena Sevilla, entre otros.

