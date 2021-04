¿Qué ha sucedido con las audiencias tras el final de Vencer el desamor? ¿Qué telenovela es ahora la más vista tras el desenlace de Vencer el desamor? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vencer el desamor, la segunda entrega de la franquicia Vencer, fue un éxito en términos de audiencia durante su transmisión en Estados Unidos, al igual que en México. La telenovela, que llegó a su gran final el pasado martes 30 de marzo por la cadena Univision, se mantuvo como la ficción más vista del prime time hispano, llegando a rozar los 2 millones de televidentes (P2+) en muchos de sus capítulos, incluido su desenlace. Pero, ¿cómo se han comportado las audiencias tras el final del melodrama que protagonizaron Daniela Romo, Claudia Álvarez, David Zepeda y compañía? Aunque Univision sigue conservando su liderazgo en la franja horaria de las 8 de la noche, hora del Este, con un nuevo episodio de La rosa de Guadalupe, la cadena hispana ha perdido un número considerable de televidentes en comparación con Vencer el desamor. Vencer el desamor Image zoom Daniela Romo, Claudia Álvarez, Julia Urbini y Valentina Buzzurro, protagonistas de Vencer el desamor | Credit: TELEVISA Así lo reflejan los datos de audiencia de dicha franja horaria del pasado miércoles 7 de abril: 1.La rosa de Guadalupe (Univision): 1,4 millones (P2+) 2.Exatlón (Telemundo): 989 mil (P2+) La telenovela estelar de Univision, Te acuerdas de mí, con Gabriel Soto y Fátima Molina también se impone cómodamente a la comedia romántica de Telemundo La suerte de Loli, aunque tampoco logra superar el millón y medio de televidentes (P2+). Gabriel Soto y Fátima Molina Image zoom Gabriel Soto y Fátima Molina, protagonistas de Te acuerdas de mí | Credit: Cortesía TELEVISA 1.Te acuerdas de mí (Univision): 1,4 millones (P2+) 2.La suerte de Loli (Telemundo): 926 mil (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cadena se apunta un nuevo liderazgo a las 10 de la noche con la telenovela turca La hija del embajador frente al drama de suspenso de Telemundo Buscando a Frida. La hija del embajador Image zoom Engin y Neslihan, protagonistas de La hija del embajador | Credit: UNIVISION 1.La hija del embajador (Univision): 1,4 millones (P2+) 2.Buscando a Frida (Telemundo): 1,1 millones (P2+) Univision mantiene así su condición de cadena líder de la televisión hispana en todas las franjas horarias estelares con amplia ventaja respecto a su competidor más directo, Telemundo, sin que ninguna de sus telenovelas sobresalga como lo hacía Vencer. La cadena espera seguir conservando su liderazgo a partir del lunes 26 de abril con el estreno de su nuevo melodrama, Diseñando tu amor, una producción de Televisa protagonizada por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias que pasará a transmitirse a las 8 p.m., hora del Este, horario que ocupaba la exitosa telenovela Vencer el desamor. ¿Podrá repetir su éxito?

Share options

Close Login

View image ¿Qué ha sucedido con las audiencias tras el final de Vencer el desamor?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.