Qué sucede con el documental de RBD y más noticias de telenovela

¿Qué sucede con el documental de RBD?

A un año de haberse estrenado el tráiler, son muchos los que se siguen preguntando qué ha pasado con el famoso documental de la exitosa agrupación mexicana RBD que aún sigue sin ver la luz. Su productor, Pedro Damián, explicó recientemente por medio de una transmisión en vivo que realizó en Instagram qué está sucediendo con el documental.

La verdad

"Ha sido una carrera muy larga porque pareciera que la gente no estaba interesada, la gente de las empresas parecía no prestarle mucha atención a lo que es el documental pero ya se dieron cuenta de que tiene un valor tanto para ustedes [como] artístico y que puede ser realmente rentable que esté en el aire y que la gente lo pueda ver. Y para mí lo más importante es el compromiso que tengo con ustedes de que esto ocurra y de una manera u otra lo vamos a estar haciendo", se sinceró el creador de la exitosa telenovela juvenil Rebelde.

¿Dónde se verá?

El productor de melodramas como Muchacha italiana viene a casarse y Despertar contigo detalló en Twitter que se encuentra 'esperando respuestas de dos distribuidores mundiales' confiando en que alguno se interese por el documental y pueda por fin ver la luz. "Ojalá les guste el proyecto. No ha sido fácil, pero sigo haciendo mi trabajo y mi obligación también".

Exitoso final

La usurpadora, que Univision transmite actualmente en horario estelar, concluyó el pasado viernes sus transmisiones en México como la ficción más vista tras promediar durante su último capítulo 3,6 millones de televidentes, según datos de Nielsen IBOPE México difundidos por PRODU.

Viaje de trabajo

Gabriel Soto arribó esta semana al bello puerto de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, para el rodaje de la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas, ficción que encabeza el actor mexicano.

Las 'hijas' de Gabriel

Estas talentosas y carismáticas niñas/adolescentes son Azul Guaita, Ana Lu Tena y Charlotte Carter, las sobrinas de las que tendrá que hacerse cargo Gabriel Soto en la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas.

Póster promocional

Hablando de Soltero con hijas… Así luce el póster promocional de esta comedia romántica que también protagoniza la actriz mexicana Vanessa Guzmán y que verá la luz en México el 28 de octubre.

De Leonora a Leonora

Paulette Hernández, quien interpreta a Leonora en la nueva versión de Cuna de lobos, presumió recientemente a través de las redes sociales se encuentro con Diana Bracho, la actriz que dio vida a su personaje hace más de treinta años en la historia original que encabezó la fallecida María Rubio. "Gracias por tus palabras y tus bellos deseos. Leonora es por ti", escribió Paulette en Instagram junto a la instantánea.

Se acabó

La nueva versión de Rubí concluyó la semana pasada sus grabaciones en México. "Con esta escena cierro un proyecto más en mi vida y en mi carrera. Qué maravillosa historia", escribió su protagonista, José Ron, en Instagram. La ficción que encabeza Camila Sodi graba en estos días sus escenas finales en España.

¿Qué traman?

Varios actores, entre ellos la venezolana Daniella Navarro, han estado compartiendo imágenes en sus redes sociales desde el set de grabación de la que parece ser la nueva ficción de la cadena de habla hispana en Miami y de la que aún se desconocen los detalles.

