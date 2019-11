Así luce ahora el niño que interpretó al hijo de Zuria Vega en la telenovela Qué pobres tan ricos A 5 años del final de la exitosa telenovela de Televisa, así luce ahora Yael Fernández, el inolvidable Emiliano de Qué pobres tan ricos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una de las telenovelas más exitosas de la temporada 2013-2014 fue, sin duda, Qué pobres tan ricos, la comedia romántica que unió por primera vez a Zuria Vega y a Jaime Camil como pareja protagónica. La ficción que produjo Rosy Ocampo para Televisa giraba alrededor de ‘Lupita’ Menchaca (Zuria), una madre soltera que residía con su hijo, su padre y sus dos hermanos en un humilde barrio de la Ciudad de México y cuya tranquila vida se veía alterada de la noche a la mañana con la irrupción en su hogar de los Ruizpalacios, una familia adinerada que tras quedar en la ruina se veía obligada a tener que convivir con los Menchaca en la misma casa. Esta divertida y entrañable historia marcó el debut en las telenovelas de Yael Fernández, un talentoso niño de apenas 10 años que daba vida a Emiliano, el hijo del personaje que interpretaba Zuria. Image zoom Qué pobres tan ricos. Facebook Qué pobres tan ricos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, un lustro después, ese carismático niño que nos conquistó a todos está convertido en un apuesto adolescente que continúa inmerso en el medio artístico. Yael, cuyo nombre real es Migue Ángel Yael Fernández García, tiene actualmente 16 años. El adolescente, que no ha vuelto a participar en una telenovela desde que interpretó a Emiliano en Qué pobres tan ricos, está centrado ahora en su faceta como cantante. Yael forma parte de Lemongrass, un exitoso grupo musical mexicano que ha sido bautizado por la cadena de radio Los 40 como el ‘fenómeno adolescente del momento’. Solo en su perfil de Instagram Yael cuenta con cerca de 200 mil seguidores. Si bien resulta fácil reconocerlo por su carita, que sigue siendo la misma, no hay duda de que el adolescente ha crecido mucho en estos últimos 5 años. Y estas imágenes que ilustran la nota son la mejor prueba de ello. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Así luce ahora el niño que interpretó al hijo de Zuria Vega en la telenovela Qué pobres tan ricos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.