¿Qué pasa con mi familia?: así es la nueva telenovela del productor de Mi marido tiene familia El productor Juan Osorio prepara para Televisa esta nueva historia que destaca la importancia de la familia, el amor y el respeto por encima de todo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El productor Juan Osorio se ha caracterizado en los últimos años por presentar historias en las que se destaca la importancia de la familia, el amor y el respeto por encima de todo. Y su próxima telenovela, que lleva por título ¿Qué pasa con mi familia?, no será la excepción. Tras Mi corazón es tuyo, Mi marido tiene más familia y Soltero con hijas, Osorio prepara para Televisa un nuevo melodrama de corte familiar con tintes de comedia que promete cautivar al público como en su día lo hicieron sus anteriores producciones. Image zoom Soltero con hijas, telenovela más reciente del productor Juan Osorio TELEVISA La telenovela fue anunciada el pasado martes como parte de la nueva programación que estará ofreciendo la cadena Univision durante la temporada 2020-21 junto con otros esperados títulos como Imperio de mentiras, Quererlo todo, ¿Te acuerdas de mí? y Vencer el desamor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su historia inicia cuando Doña Luz, una viuda con tres hijos, recibe un diagnóstico de cáncer terminal y decide tomar medidas extremas para volver a unir a sus hijos adultos y enseñarles una lección. Estos, absortos en su trabajo y ambiciones personales, se han distanciado de su madre y quieren que les herede en vida el terreno en que están su casa y restaurante. Ella, quien sabe que no le queda mucho tiempo, los enjuicia para obligarlos a cambiar y dejarles la mejor herencia que una madre les puede dar: la unión entre hermanos. La telenovela aún no tiene protagonistas confirmados, pero uno de los actores que suena con fuerza para formar parte de su elenco es Emilio Osorio, el hijo de Juan Osorio, quien ya ha trabajado en otras telenovelas de su padre como Mi marido tiene más familia. Image zoom Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio Mezcalent La ficción comenzará a grabarse próximamente en México.

