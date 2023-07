¿Qué ha sucedido con el prime time de Telemundo tras la salida del horario estelar de Betty en NY? ¿Ha mejorado el prime time de Telemundo sin la telenovela protagonizada por Elyfer Torres y Erick Elías? Los datos de audiencia hablan por sí solos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos Protagonistas de Betty en NY; Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: Mezcalent; Telemundo A menos de un mes de su reestreno, Telemundo tomó a finales de junio la decisión de sacar del horario estelar su telenovela Betty en NY debido a sus discretos datos de audiencia. El melodrama protagonizado por Elyfer Torres y Erick Elías se dejó ver por última vez en el prime time de la cadena hispana el pasado jueves 29 de junio. Ese día 658 mil televidentes (P2+) siguieron las andanzas de Beatriz Aurora Rincón Lozano (Torres), una joven mexicana, inteligente y capaz que va tras sus sueños venciendo prejuicios en un mundo donde la imagen lo es todo. Telemundo ha cubierto desde entonces su franja horaria con la competencia culinaria Top Chef VIP, que ha pasado a emitirse de 7 a 10 p. m., hora del Este, una hora más de lo habitual. Pero, ¿cómo ha reaccionado la audiencia ante este cambio? ¿Ha mejorado el prime time de Telemundo sin la emisión de Betty en NY? Para despejar la incógnita, tomaremos como referencia los datos de audiencia del pasado jueves 6 de julio. Carmen Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO El reality que conduce la actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos promedió entonces en su primera hora de emisión, de 7 a 8 p. m., hora del Este, 748 mil televidentes (P2+), mientras que en sus dos siguientes horas, de 8 a 10 p. m., hora del Este, subió hasta los 902 mil televidentes (P2+), según datos de Nielsen. El espacio se mantiene así como la emisión más vista en el horario estelar de la cadena, donde el drama turco Secretos de sangre, que se emite justo después, sigue sin destacar. El jueves registró 635 mil televidentes (P2+). Top Chef VIP Jueces de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO Aunque supone una mejora de audiencia para Telemundo respecto a los datos que venía registrando Betty en NY, no ha sido suficiente para lograr ganarle a su competidor más directo, Univision, cuyas telenovelas, Perdona nuestros pecados, El amor invencible y Mujer, continúan siendo las más vistas con 1,412,000 (P2+), 1,400,000 (P2+) y 1,070,000 (P2+) televidentes respectivamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El final del melodrama protagonizado por Emmanuel Palomares y Oka Giner lideró el pasado jueves el prime time de la televisión hispana, seguido de cerca por El amor invencible. Lo más visto (Julio 6, 2023): 1.Perdona nuestros pecados (Univision): 1,412,000 (P2+) 2.El amor invencible (Univision): 1,400,000 (P2+) 3.La rosa de Guadalupe (Univision): 1,114,000 (P2+) 4.Mujer (Univision): 1,070,000 (P2+) 5.Top Chef VIP (Telemundo): 902 mil (P2+) 6.Secretos de sangre (Telemundo): 635 mil (P2+)

