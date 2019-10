Así es la vida actual de Scarlet Ortiz tras tres años alejada de las telenovelas By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La actriz venezolana, que alcanzó la fama a nivel internacional gracias a su protagónico en el exitoso melodrama Secreto de amor, logró formar un bello hogar en Miami en paralelo a su exitosa trayectoria artística. ¡Te mostramos cómo es ahora la vida de la estrella de telenovelas! Empezar galería Exitosa actriz Image zoom Rodrigo Varela/WireImage Con telenovelas como Secreto de amor (2002), Luisa Fernanda (1999) y Alma indomable (2009) Scarlet Ortiz se convirtió en una de las actrices venezolanas más queridas y admiradas a nivel internacional. Advertisement Advertisement Última telenovela Image zoom Mezcalent La guapa venezolana, que tiene más de dos décadas de exitosa trayectoria artística a sus espaldas, grabó su última telenovela en 2016, cuando la pudimos ver debutar en las pantallas de Telemundo como parte del triángulo protagónico de la comedia romántica La fan junto a Angélica Vale y Juan Pablo Espinosa. ¿Dónde está Scarlet? Image zoom Instagram Scarlet Ortiz Desde entonces la actriz se ha mantenido alejada de la televisión, a excepción de la miniserie que grabó el año pasado para Univision La fuerza de creer 2. Advertisement Trabajo más reciente Image zoom Instagram Scarlet Ortiz Scarlet se unió recientemente en México a la puesta en escena Divinas, donde comparte créditos con Gaby Spanic, Sonya Smith y un gran elenco. La actriz se encuentra actualmente de gira con la obra. Bella pareja Image zoom Instagram Scarlet Ortiz A sus 45 años la bella intérprete sigue felizmente casada con el también actor Yul Bürkle, cuya historia de amor está a punto de cumplir dos décadas de vida. Tal para cual Image zoom Instagram Scarlet Ortiz “Siento que hemos aprendido a respetarnos, a respetar el espacio de cada quien que es fundamental”, destacaba hace dos años Scarlet en entrevista con People en Español como una de las claves de su exitosa relación de pareja. Advertisement Advertisement Advertisement Mamá Scarlet Image zoom Instagram Scarlet Ortiz Si hay algo que disfruta hacer Scarlet es pasar tiempo con su hija Bárbara de 9 años. Su primogénita Image zoom Instagram Scarlet Ortiz La menor está convertida en una bella princesita que tiene a su corta edad cerca de 80 mil seguidores en Instagram. Su gran amor Image zoom Instagram Scarlet Ortiz “Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me ha hecho ser fuerte y débil a la vez, me ha hecho entender y amar más a mi mamá… Me ha hecho mejor ser humano”, reconocía meses atrás Scarlet a través de Instagram. Advertisement Advertisement Advertisement Felicidad pura Image zoom Instagram Scarlet Ortiz Esta bella instantánea familiar que compartió Scarlet en su Instagram refleja a la perfección lo feliz y realizada que se siente actualmente la actriz a nivel personal. Y es que su esposo y su hija son, sin duda, su mayor triunfo. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

