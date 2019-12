¿Qué ha sido de la vida de Juan Diego Sánchez, el inolvidable Bayron de Sin senos no hay paraíso? By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía TELEMUNDO Interpretar a Bayron, el hijo de doña Hilda (Catherine Siachoque), en Sin senos no hay paraíso (2008) cambió para siempre la vida del actor Juan Diego Sánchez. Tras 8 años sin saber nada de él, el intérprete colombiano cuenta en exclusiva a People en Español cómo es su vida actual a 8 años del final de la exitosa telenovela de Telemundo. Empezar galería Inolvidable Bayron Image zoom Cortesía TELEMUNDO Hay personajes tan fuertes y especiales que son capaces de cambiar para siempre la vida de un actor. Eso precisamente fue lo que le sucedió a Juan Diego Sánchez en 2008 cuando le tocó interpretar a Bayron, el hijo de doña Hilda (Catherine Siachoque), en la telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso (2008). El arrollador éxito que tuvo esta historia marcó un antes y un después en su carrera artística. De hecho, aún hoy son muchos los que recuerdan al actor colombiano por este personaje que tanto cariño y aceptación generó en su día en el público. "Para mí significó mucho Sin senos no hay paraíso. Fue mi primer protagónico, me cambió la vida totalmente, crecí como actor, me llenó la vida de muchas alegrías, de muchas bendiciones, se me abrieron muchas puertas… para mí fue el proyecto que me dio prácticamente lo que hoy en día soy como actor", reconoce Juan Diego en exclusiva a People en Español. El actor recuerda como si fuera ayer la repercusión tan grande que tuvo la telenovela, misma que lo llevó a realizar una intensa gira por varias ciudades estadounidenses. "[Recuerdo] las giras que hice con Telemundo, todas esas sonrisas, todos esos autógrafos, todas esas cosas lindas que el público me brindo por mis viajes en Miami, Chicago, en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles. Eso guardo, la alegría de la gente y el amor que hasta el día de hoy me tienen y me dejaron lleno el corazón". A pesar de que no lo hemos vuelto a ver en Telemundo, el actor no ha dejado de trabajar desde que concluyó hace ocho años su participación en Sin senos sí hay paraíso. "He hecho proyectos increíbles, que también me han llenado mucho en la parte actoral", asegura Sánchez. Entre esos proyectos se encuentran series muy exitosas como 3 milagros (RCN Televisión), Cumbia Ninja (Fox) y Niñas mal (MTV), por nombrar algunas. "Seguí haciendo muchas series para muchas partes del mundo", cuenta. Actualmente coprotagoniza la serie colombiana Paraíso Travel, que próximamente comenzará a transmitir RCN Televisión. Paralelamente a su carrera actoral, Juan Diego también ha probado suerte en el mundo de la música, donde ha lanzado varias canciones como Juandy Music, su nombre artístico. Sus temas musicales, que tienen como protagonista el género urbano, están disponibles en YouTube. El actor considera que a lo largo de estos años ha madurado mucho como actor. "Mi trabajo actoral tienen un nivel diferente, soy un actor maduro, una persona que hoy en día asume las responsabilidades con un poco más de cautela, de cuidado", asegura. Desafortunadamente, el actor no mantiene contacto con casi nadie del elenco de Sin senos no hay paraíso, salvo con la actriz Carolina Sepúlveda, que hacía de su novia en la telenovela. "Cada uno tomó un rumbo diferente, muchos se fueron para México, otros se quedaron en Estados Unidos, yo me quedé en Colombia haciendo series", explica. Si bien grabó muchas escenas inolvidables en Sin senos no hay paraíso, Sánchez recuerda una muy especial que protagonizó junto a su madre ficticia, Catherine Siachoque. "[Me quedo] con una escena donde yo a ella le digo que soy su novio, que ella es todo para mí, que por ella hago lo que sea. Es una escena donde nos vamos en la moto después de que la secuestraron. Nos vamos a un mirador, nos tomamos una cerveza, la abrazo, le doy un beso y le digo que yo soy su hombre. Esa escena me pareció espectacular, lo que es el amor de un hijo por una madre es increíble", recuerda con cierta nostalgia. Ahora que Catalina 'la grande' regresó a la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso, te gustaría que también lo hiciera 'Bayron'. ¡Sin duda sería demasiado emocionante! ¿No crees?

