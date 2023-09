¿Qué galán de telenovela se une a El señor de los cielos 9? La novena temporada de la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza Rafael Amaya comenzará a grabarse este mes en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Septiembre ya está aquí y con él llega el inicio de grabaciones de la novena temporada de El señor de los cielos. Los nuevos capítulos de la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya, quien ha experimentado en los últimos meses una notable transformación física que no ha pasado desapercibida en las redes sociales, comenzarán a grabarse este mes en México. La novena temporada contará con rostros emblemáticos de la saga, como Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas; pero también, como sucede en cada nueva tanda de episodios, llegarán nuevos personajes que prometen dejar huella en el universo Casillas. Aurelio Casillas Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO Uno de ellos estará interpretado por un joven actor mexicano que ha participado en exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como La herencia: un legado de amor y Si nos dejan. Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO Hablamos de Juan Pablo Gil, quien recientemente debutó en la pantalla de Telemundo como uno de los concursantes de la segunda temporada de la competencia culinaria Top Chef VIP. Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil en Telemundo | Credit: Instagram Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil en Top Chef VIP | Credit: Instagram Juan Pablo Gil El actor se dejó ver este lunes en las instalaciones de Telemundo Global Studios México, confirmando así su participación en la novena temporada de El señor de los cielos. Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil en Telemundo Global Studios México | Credit: Instagram Juan Pablo Gil Aunque ya tiene una década de carrera a sus espaldas, esta será la primera ficción que Juan Pablo grabará para Telemundo. ¿Enemigo o aliado? Lo que no ha trascendido aún son los detalles del personaje que interpretará el actor, así como tampoco el vínculo que tendrá con Aurelio Casillas. Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil | Credit: Instagram Juan Pablo Gil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bestia despierta En la novena temporada de El señor de los cielos el famoso narcotraficante interpretado desde 2013 por Amaya "regresará a la naturaleza violenta que lleva en la sangre, aceptando que los Casillas nunca vivirán en paz". Luego de ser traicionado y su hijo Ismael detenido, Aurelio desatará "una ola de violencia en el país al querer vengarse y defender a su familia".

