Tras Amor eterno, llega otra telenovela turca a la televisión hispana La cadena hermana de Univision estrenará el próximo lunes 23 de marzo el exitoso drama turco Qué culpa tiene Fatmagül. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las telenovelas turcas llegaron para quedarse. Tras el inesperado éxito de Amor eterno, que Univision transmite de lunes a viernes en horario estelar, otra historia turca se apoderará próximamente de la televisión de habla hispana, esta vez por UniMas. Se trata de Qué culpa tiene Fatmagül, el drama turco más visto en el mundo, que aterrizará el próximo lunes 23 de marzo a las 7 p.m., hora del Este, en la cadena hermana de Univision. Image zoom Protagonistas Qué culpa tiene Fatmagül La ficción, que ha sido transmitida en 149 países, narra la historia de Fatmagül (Beren Saat), una joven que vive en una aldea al borde del mar y cuenta los días que faltan para casarse con su novio y amor de la infancia, el pescador Mustafa (Frat Çelik). Sin embargo, una noche una tragedia le cambiará la vida radicalmente. Mustafa rompe el compromiso y Fatmagül se ve forzada a casarse con Kerim (Engin Akyürek), para encubrir un crimen. Image zoom Fatmagul SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero Kerim no es culpable y trata de convencer a Fatmagül de su inocencia, mientras que los verdaderos criminales siguen llevando una vida de excesos y lujos. La telenovela traerá un nuevo y guapo galán turco a la televisión de habla hispana que promete conquistar al público como lo ha hecho Burak Özçivit en Amor eterno. Image zoom Engin Akyürek Su nombre es Engin Akyürek, tiene 38 años y cuenta con una larga y exitosa carrera artística que incluye varios protagónicos en reconocidas telenovelas turcas, entre ellas la que está por estrenar UniMas y Kara para Ask, cuya adaptación mexicana graba actualmente Televisa en México con Angelique Boyer y Andrés Palacios como protagonistas. Cabe mencionar que el melodrama fue transmitido hace varios años por Telemundo. Advertisement

Close Share options

Close View image Tras Amor eterno, llega otra telenovela turca a la televisión hispana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.