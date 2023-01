¿Qué actriz se unirá pronto a El señor de los cielos 8? La octava temporada de la exitosa superserie que protagoniza Rafael Amaya ya se estrenó, pero quedan muchas sorpresas por destaparse y personajes que tienen que hacer su entrada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La octava temporada de El señor de los cielos con el regreso de su protagonista, Rafael Amaya, se ha convertido desde su estreno en la ficción más vista en el prime time de la televisión hispana en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años, donde ha registrado cifras que hacía tiempo no se veían en el horario estelar de la cadena hispana. "Había muchos retos y creo que salió más que bien. Los números son por encima de lo que yo personalmente esperaba. Yo sí ya una vez visto el capítulo y demás pensaba que iba a ir muy bien, pero no me imaginaba lo bien que fue", reconocía Sergio Mendoza, el VP de desarrollo de contenido con guion de la cadena, días atrás en una transmisión en vivo en Instagram. La nueva temporada de la exitosa superserie escrita por Luis Zelkowicz apenas está iniciando, por lo que aún quedan muchas sorpresas por destaparse y personajes que tienen que hacer su entrada. Rafael Amaya Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos 8 | Credit: Rafael Amaya Rafael Amaya Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO Este es el caso de Said, un nuevo personaje femenino que tendrá una destacada participación en la galardonada saga de Telemundo. Detrás de Said se encuentra la actriz colombiana Mimi Morales, quien se ha dejado ver en exitosas telenovelas como la nueva versión de Los ricos también lloran y Quererlo todo. Mimi Morales Mimi Morales será Said en El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Mimi Morales Para que la espera se haga más corta y amena, la actriz ha compartido a modo de aperitivo a través de su perfil de Instagram en exclusiva las primeras imágenes de su personaje. Mimi Morales Así lucirá Mimi Morales en El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Mimi Morales "Qué ganas de que conozcan ya a Said. Pronto", escribió Morales junto a las imágenes. Mimi Morales Mimi Morales en una escena de El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Mimi Morales "Pronto conocerán a Said, un personaje que me exige y me divierte", agregó. Mimi Morales Así lucirá Mimi Morales en El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Mimi Morales SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mimi Morales hará su debut en El señor de los cielos 8 próximamente. La superserie se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

