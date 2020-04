¿Qué tanto recuerdas de los protagonistas de estas telenovelas clásicas? ¿Qué tan buena es tu memoria? Haz este quiz y descubre qué tanto recuerdas de las telenovelas más exitosos de las últimas décadas. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Viaja en el tiempo y recuerda a los guapos galanes y los más odiados villanos de estos grandes clásicos de las telenovelas que llenaron de emociones la pantalla de tu televisor. A continuación presentamos una breve recopilación de personajes icónicos de las telenovelas clásicas más exitosas de países como México, Colombia y Venezuela. Tómate unos minutos y descubre, ¡qué tanto recuerdas con este quiz! En caso de que no te gusten las clásicas, este año hay grandes expectativas sobre los estrenos de nuevas producciones en cadenas como Telemundo, Univision y Telemundo, entre las que se destacan Te doy la vida, Como tu no hay 2, La historia y 100 días para enamorarnos. ¡No te pierdas nuestro próximo quiz! Advertisement

