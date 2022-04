Conoce a las 4 protagonistas de Vencer la ausencia, la cuarta telenovela de la exitosa franquicia Vencer La cuarta entrega de la exitosa franquicia que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision ya tiene protagonistas confirmadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vencer la ausencia Credit: TELEVISA Paulina Goto (Marcela), Arcelia Ramírez (Inés), Jade Fraser (Cristina) y Emilia Berjón (Areli) vencieron el miedo; Claudia Álvarez (Ariadna), Daniela Romo (Bárbara), Julia Urbini (Dafne) y Valentina Buzzurro (Gemma) el desamor; Angelique Boyer (Renata), Erika Buenfil (Carmen), Arantza Ruiz (Mariluz) y Ana Paula Martínez (Danna) el pasado; y ahora otras cuatro mujeres tendrán que Vencer la ausencia en la nueva producción de TelevisaUnivision. La productora Rosy Ocampo confirmó este martes en un encuentro con medios de comunicación en México a las 4 protagonistas de la cuarta entrega de su exitosa franquicia Vencer: Ariadne Díaz (Julia), Mayrín Villanueva (Esther), Alejandra Barros (Celeste) y María Perroni (Rayo). "Nuestras protagonistas van a tener historias que tienen que ver con pérdidas, pérdidas de un hijo, que es la más fuerte que puede tener un ser humano, pérdidas de salud, pérdidas de gente querida; pero desde un punto de vista luminoso, totalmente esperanzador. Lo que quiere la novela es que cuando la vea uno sienta que ante cualquier tipo de pérdida lo más importante es ver de qué manera puede uno reconstruirse, reconstituirse y salir adelante", comentó Ocampo en declaraciones recogidas por el reportero Eden Dorantes a través de su canal de YouTube. Vencer Pizarrazo por inicio de grabaciones de Vencer la ausencia | Credit: TELEVISA Ariadne Díaz (Julia) Tras 4 años ausente de los foros de grabación de Televisa San Ángel, la actriz mexicana regresa a las telenovelas por la puerta grande en la piel de Julia, una mujer cuyo marido desaparece de la noche a la mañana y tiene que salir adelante con una familia que tiene sus propios retos. Mayrín Villanueva (Esther) La actriz mexicana, quien protagonizó el año pasado la exitosa telenovela Si nos dejan, dará vida a Esther, una mujer que sufre la pérdida más terrible de todas: la de su hijo. Alejandra Barros (Celeste) "Después de tener mucho trabajo para poder embarazarse ya por edad le dan un diagnóstico de una enfermedad catastrófica", avanzó Ocampo sobre el personaje que interpretará Barros. María Perroni (Rayo) La adolescente, quien es hija en la vida real de la actriz mexicana Mariana Garza, quien también forma parte del elenco del melodrama, sufrirá en la ficción la pérdida de su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vencer la ausencia presentará la historia de cuatro mujeres de distinto origen, unidas por una entrañable amistad. Sin embargo, su hermandad se resquebrajará cuando, sorpresivamente, un accidente haga que todas ellas pierdan a un ser amado. Tras descubrir las causas de ese percance, compartirán un doloroso misterio. Ellas deberán asumir el desafío de Vencer la ausencia y resolver el duelo para reconstruir sus vidas, recuperando la sororidad que las unía. El melodrama se estrenará en México en julio por Las Estrellas.

