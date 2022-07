Apuestan por nuevos rostros protagónicos en Mi secreto La nueva telenovela del productor Carlos Moreno para TelevisaUnivision confirmó este miércoles a su cuarteto protagónico: Macarena García, Diego Klein, Isidora Vives y Andrés Baida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mi secreto Diego Klein, Macarena García, Isidora Vives y Andrés Baida | Credit: TelevisaUnivision El productor Carlos Moreno presentó este miércoles 15 de junio al elenco protagónico de Mi secreto, su nueva telenovela para TelevisaUnivision, la cual ocupará en México el horario de las 4:30 de la tarde por Las Estrellas. Como viene siendo habitual en las últimas producciones que han ocupado esta franja horaria, entre ellas Diseñando tu amor, Contigo sí y Corazón guerrero, el melodrama también lanzará como protagonistas a nuevos rostros de la pequeña pantalla. Este es el caso del joven actor mexicano Diego Klein, quien recientemente tuvo una destacada participación en la nueva versión de Los ricos también lloran. Diego Klein Diego Klein dará vida a Mateo | Credit: TelevisaUnivision "No estaba 100% seguro de que quería ser actor, [pero] sabía que quería trabajar en algo que fuera relacionado con el arte [porque] vengo de familia de artistas: mi mamá pintora, mi papá es un escritor de novelas, mi hermana fotógrafa…", reconocía Klein en una reciente entrevista con People en Español. "Mi carrera ha ido poco a poco. Creo que me ha ido muy bien y que tengo que estar superorgulloso. Pero también ha sido una carrera de mucha disciplina, de mucha preparación, muchos años de estudiar teatro, de hacer muchas obras de teatro, de no ganar ni un centavo; entonces ahora que está empezando a ir cuesta arriba se agradece y también se agradece que no haya sido tan fácil y que haya yo aprendido a valorar las cosas". La telenovela también contará con la actuación protagónica de la joven actriz mexicana Macarena García, quien recientemente formó parte del elenco de la exitosa serie juvenil de Netflix Control Z. Macarena García Macarena García interpretará a Valeria | Credit: TelevisaUnivision "[Cuando comencé a actuar] me empezaron a molestar un montón en mi escuela, pero muchísimo, entonces empecé a sufrir muchísimo por eso. Cuando iba a la escuela o cuando estaba en otros lugares estaba muy triste, pero en el momento en que ponía un pie en un set era la mujer más feliz del mundo. Me di cuenta de que ahí es donde soy feliz, adentro de un set, interpretando a un personaje, con un vestuario puesto", compartía Macarena en 2020 en una entrevista con People en Español. El elenco protagónico juvenil del melodrama lo completan Isidora Vives y Andrés Baida, quienes llevarán los roles antagónicos de la historia. Isidora, quien cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram, dio vida el año pasado a la hija de Mayrín Villanueva en el exitoso melodrama Si nos dejan. Isidora Vives Isidora Vives será Natalia | Credit: TelevisaUnivision "Mi mamá era editora de una revista cuando yo era muy, muy chiquita y desde el principio siempre supe que quería ser cantante y actriz. La cantada no se me da pero lo de actriz sí se me dio", contaba la joven actriz en una entrevista con People en Español. "Llevo toda la vida sabiendo que esto es lo que quiero hacer y no tengo un plan B. Es lo que me apasiona, lo que me llena y lo que hace que me despierte cada mañana con la mejor sonrisa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Baida, por su parte, participó recientemente en la nueva versión de Los ricos también lloran, donde dio vida al hijo de Claudia Martín y Sebastián Rulli. Andrés Baibda Andres Baida dará vida a Rodrigo | Credit: TelevisaUnivision "Sobre todo al horario en el que vamos creo que es importante traer caras nuevas, frescas para el canal, y el que sean caras nuevas no quiere decir que no tengan experiencia", comentó el productor Carlos Moreno. "Estos jóvenes tienen mucha experiencia atrás, ya tienen muchas horas de vuelo y estoy seguro y convencido de que son la mejor elección que tenemos para estos personajes. Estoy muy orgulloso de tener a estos cuatro jóvenes encabezando el elenco de esta telenovela", agregó.

