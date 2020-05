Protagonistas de telenovelas que ahora tienen trabajos normales Por Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent (x3) Todos estos actores y actrices llegaron a ser estrellas muy populares en su momento dentro de la industria de la televisión, pero un día, ya sea por decisión propia u orillados por la falta de trabajo, cambiaron el set de grabación por otra profesión completamente diferente y ahora ejercen trabajos muy opuestos a la actuación. Empezar galería Ximena Duque Image zoom Mezcalent La actriz colombiana de exitosas telenovelas de Telemundo como La casa de al lado y Corazón valiente quiso alejarse de la televisión en 2017 para enfocarse en su faceta de mamá. Ximena Duque

Hoy es directora ejecutiva de una empresa que opera en varios países.

Héctor Soberón

El galán de telenovelas como Acorralada (2007), Como en el cine (2001) y Mi pequeña traviesa (1997), entre otras, se vio orillado a buscar suerte en otra profesión luego de ver como los proyectos comenzaban a escasear en Miami. Ahora trabaja como salvavidas en un parque acuático. "Al principio sí es fuerte que lleguen y te reconozcan y que te digan '¿qué estás haciendo aquí?', pues trabajar, no hay de otra. Y no me siento mal, al contrario, me siento orgullo de lo que estoy haciendo dentro de este parque acuático", declaró tiempo atrás a un medio mexicano.

Segundo Cernadas

El actor argentino, que encabezó para Telemundo historias como Bella calamidades y El fantasma de Elena, se despidió en 2014 del mundo de la interpretación para lanzarse como concejal del partido de Tigre por Cambiemos en su país natal, Argentina.

José Ángel Llamas

En plena cúspide de su carrera el protagonista de exitosas telenovelas como Amor descarado y Alma indomable decidió tomar una drástica decisión al retirarse del mundo de la interpretación para servir a Dios luego de tocar fondo a nivel personal. "Hubo varios momentos en mi vida que me encontré sin sentido, en realidad sin deseo de vivir. Empecé a tener poca paciencia con Mara [su esposa], poca paciencia con mis hijos, ya no quería volver a mi casa y ellos ya no estarían cómodos supongo tampoco en estar aquí. Nunca nadie me dijo que en esa carrera del éxito cuando llegabas a la cima no había nada", se llegó a sincerar Llamas.

Santiago Mirabent

El inolvidable protagonista de la exitosa telenovela infantil De pocas pocas pulgas lleva más de una década alejado de la actuación y hoy es un exitoso arquitecto. "Hace 5 años abrí mi propio despacho de Interiorismo que se llama 'Garage Interiorismo y diseño' y actualmente a eso me dedico", nos contaba el retirado actor meses atrás en entrevista exclusiva para People en Español.

Adela Noriega

La protagonista de exitosas telenovelas mexicanas como Amor real (2003) y Fuego en la sangre (2008) tiene una compañía de bienes raíces y a eso se dedica desde que decidió alejarse completamente del mundo de la actuación, según reveló el año pasado el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Imanol Landeta

El que fuera protagonista infantil de la telenovela de Televisa El niño que vino del mar se despidió de la televisión en 2009 tras grabar Verano de amor. Hoy es empresario y lleva una vida completamente alejada de las cámaras.

Marisol Santacruz

La actriz mexicana, quien diera vida a la madre de Carita de ángel (2000), se retiró de los melodramas tras convertirse en madre. Y hoy es una exitosa empresaria dueña de un centro de belleza en México. "Descubrí que la belleza también es lo mío, me encanta ver la posibilidad de que una mujer se vea más bonita o un hombre también", contó en 2018 en una entrevista para el programa de televisión Intrusos.

Maritza Rodríguez

La heroína de Silvana sin lana dejó atrás su pasado y catolicismo para adoptar la religión judía ortodoxa moderna, una decisión que le obligó a alejarse del mundo de la interpretación. Ahora es coach de vida y se dedica a ayudar a otras personas en su desarrollo personal. "Mi nombre judío es Sarah. De hecho yo me siento Sara más que Maritza Rodríguez. Yo le pedí al creador nacer de nuevo. Yo estoy viviendo por fin mi sueño de ser ama de casa, de ser maestra", explicó en 2018 la retirada actriz en entrevista con el programa de televisión ¡Suelta la sopa! (Telemundo).

Yadhira Carrillo

La protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como La otra y Barrera de amor se retiró hace más de una década del mundo de la interpretación. Ahora se dedica al mundo empresarial como dueña de varias tiendas de ropa y accesorios para niños bajo la marca 'Momentos by Yadhira'.

Natalia Streignard

La actriz venezolana, quien protagonizó la inolvidable telenovela venezolana Mi gorda bella en el año 2003, abandonó las telenovelas en 2009 para dedicarse en cuerpo y alma a su familia. Hoy en día está felizmente casada, tiene tres hijos y es ama de casa. "Ya tenía muchísimos años trabajando en telenovelas, había encontrado el amor de mi vida y nuestra intención era hacer familia inmediatamente. Con niños estar viajando se te hace un poco más difícil y no era lo que quería para ellos, entonces lamentablemente tuve que decidir entre una cosa y la otra", explicaba en 2017 Streignard a People en Español.

