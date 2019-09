Protagonistas de Sin miedo a la verdad son pareja en la vida real El protagonista de la serie de Univision, Álex Perea, encontró el amor durante las grabaciones de la ficción junto a su compañera de reparto, Ligia Uriarte. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con algo más de 1,2 millones de televidentes (P2+) Sin miedo a la verdad (Univision) es actualmente la producción más vista del prime time hispano en la franja horaria de las 10 p.m., hora del Este. Pocos saben; sin embargo, que su protagonista, el joven actor mexicano Álex Perea, encontró el amor durante las grabaciones de la serie con su compañera de reparto, la modelo y actriz mexicana Ligia Uriarte, quien curiosamente llegó a ser su pareja dentro de la ficción. “Se dio muy bonito [el noviazgo], grabamos la primera escena juntos y pues cayó redondito”, contaba en octubre del año pasado Ligia a un medio mexicano. “Empezamos a salir desde la segunda semana de grabación, la verdad es que hubo un clic muy bonito”, agregaba la que fuera también concursante de Nuestra Belleza Latina. Álex y Ligia llevan aproximadamente un año de noviazgo y la relación, a juzgar por las numerosas imágenes que comparten a través de las redes sociales, parece que marcha estupendamente. “A veces me sacas canas verdes, a veces me vuelves loco, pero siempre son mejores los momentos buenos que los malos. Un viaje más, una cana más, una historia más que contar”, escribía semanas atrás Perea en Instagram junto a una foto en la que aparece acompañado de su novia. “Con el novio más molestón del mundo, pero así te amo mucho”, escribía por su parte Ligia junto a otra imagen que compartía en las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin miedo a la verdad relata la historia de Manu (Perea), un joven valiente e idealista que utiliza sus habilidades como hacker para ayudar a personas que han sido víctimas de alguna injusticia. Manu, con el seudónimo de ‘Gus’, tiene un video blog donde publica verdades incómodas para el mundo de la delincuencia y la corrupción. La serie, que cuenta con la participación especial del actor mexicano Eduardo Yáñez, llegará a su gran final este domingo a las 10 p.m., hora del Este, por Univision. ¿Te lo vas a perder? Advertisement EDIT POST

