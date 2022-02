EXCLUSIVA Protagonistas de Pasión de gavilanes se sinceran sobre la ausencia de Jorge Cao en la nueva temporada Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss cuentan cómo vivieron la decisión del actor cubano de no participar en la secuela de la exitosa telenovela de Telemundo y hablan sobre el nuevo abuelo Martín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pasión de gavilanes Paola Rey Danna García, Natasha Klauss; Jorge Cao | Credit: Mezcalent; Telemundo A casi dos décadas de su estreno, Pasión de gavilanes volvió a apoderarse este lunes de la pantalla de Telemundo con una nueva temporada que cuenta con gran parte de su elenco original, entre ellos sus protagonistas: Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan Reyes), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar), Natasha Klauss (Sarita) y Michel Brown (Franco). La exitosa historia original de Julio Jiménez regresó, sin embargo, con una importante ausencia: la de Jorge Cao, quien dio vida al abuelo Martín hace casi 20 años en la primera temporada, personaje que ahora es interpretado por el actor colombiano Germán Quintero. En exclusiva para People en Español, las tres protagonistas de la historia, Danna, Paola y Natasha, cuentan cómo vivieron la decisión de Jorge de no participar en la nueva temporada. Jorge Cao Jorge Cao; Germán Quintero | Credit: Telemundo (x2) Danna García "Yo quiero muchísimo a Jorge, pero Jorge está muy tranquilo con su decisión de no participar de lo que yo he entendido", comenta la actriz colombiana, quien interpreta a Norma Elizondo. A pesar de que ya no está en Pasión de gavilanes, Danna asegura que el actor "sigue siendo parte de nosotros y existe el mismo cariño, el mismo amor y tenemos el mismo respeto hacia el actor, hacia la persona y respetando su decisión al 100%". "Yo en ese sentido respaldo lo que él quiere hacer y le doy la bienvenida y un abrazo muy grande a mi nuevo compañero, Germancito, con el que hemos trabajado fantásticamente y está haciendo un papel hermoso también". Danna García Danna García | Credit: MEZCALENT "Seguimos siendo equipo", asevera la actriz, "solo que tenemos a nuestro Martín amado en la primera y a nuestro Martín amado en la segunda". Paola Rey La actriz colombiana, quien se adentra en la piel de Jimena, la menor de las hermanas Elizondo, señala que "hay decisiones personales que hay que respetar y eso fue lo que pasó". "Yo lo amo, lo adoro, lo llevo en mi corazón, pero pues en una próxima oportunidad nos encontraremos". Paola Rey Paola Rey | Credit: Mezcalent Curiosamente, Paola ya había trabajado con el actor que interpreta ahora a su abuelo. "Yo lo conocí en una novela que protagonicé con mi actual esposo y donde nos conocimos y nos enamoramos, fue una novela para Caracol que se llamó Montecristo. Él, de hecho, siempre me molesta porque él dice: 'Yo fui ahí parte de esa historia de amor". Entonces obviamente él es parte de mi vida, es un actor que yo quiero mucho y obviamente es un gran compañero". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natasha Klauss La actriz colombiana admite que para ella supuso un golpe muy duro el hecho de que Jorge no fuera a participar en la nueva temporada debido a la relación tan especial que existe entre ambos en la vida real. "Es el padrino de mis dos hijas. Es mi papá putativo literal", comenta. "Para mí ha sido el dolor que te puede dar la pérdida de un familiar. Casualmente tuve dos pérdidas el año pasado en mi vida personal, entonces no tenerlo aquí es eso: es una pérdida". Natasha Klauss Natasha Klauss | Credit: Mezcalent "Esperamos y deseamos que el nuevo actor, que además es un señor actor de Colombia, el público lo acoja y lo quiera y lo apapache igual como lo hemos hecho nosotros en esta temporada; pero para mí es un duelo no tener a Jorge en Pasión de gavilanes", se sincera.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image EXCLUSIVA Protagonistas de Pasión de gavilanes se sinceran sobre la ausencia de Jorge Cao en la nueva temporada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.