Las emotivas reacciones de los protagonistas de Pasión de gavilanes ante el regreso de Michel Brown El inolvidable Franco Reyes confirmó este jueves su participación en la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo y sus compañeros no tardaron en reaccionar a la noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michel Brown confirmó este jueves para alegría de muchos que finalmente formará parte de la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes, historia que graban desde hace varias semanas en Colombia Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y compañía. "Nos juntamos con la gente de Telemundo y en base a la inmensa cantidad de mensajes que leí con mucho cariño de todos ustedes logramos encontrar un tiempo para hacer una participación especial en la novela", compartió el actor argentino. El esperado anuncio generó un sinfín de reacciones a través de las redes sociales, entre ellas la de su pareja en la historia, Natasha Klauss, la inolvidable Sarita Elizondo. La actriz colombiana no pudo ocultar su emoción de volver a compartir set de grabación con el actor argentino, con quien mantiene una relación de amistad muy bonita desde 2004. "Ya que el señor Michel Brown ya contó y pudo confirmar que va a estar en Pasión de gavilanes 2 quiero decirles ahora sí por fin que yo soy la más feliz, ustedes no saben la falta [que me hace] mi Franco", expresó Klauss desde sus historias de Instagram. "Te quiero mucho, te adoro, te amo, tú sabes lo feliz que estoy de que volvamos a estar juntos y no se imaginan todo lo que nos pasa". Pero Natasha no fue la única protagonista de Pasión de gavilanes que reaccionó a su regreso. "Mitch no sabes qué alegría tengo. Es un sueño tenerte y compartir esta experiencia juntos. En hora buena mi Brownish", no tardó en comentar Danna García en la publicación de Michel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de Paola Rey y Juan Alfonso Baptista tampoco se hicieron esperar. Pasión de gavilanes 2 Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss en las grabaciones de Pasión de gavilanes 2 | Credit: Instagram Paola Rey "¡Qué emoción! Pronto nos vemos", escribió la actriz colombiana. "Ese es mi Franco", comentó por su parte el inolvidable Óscar Reyes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las emotivas reacciones de los protagonistas de Pasión de gavilanes ante el regreso de Michel Brown

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.