EXCLUSIVA Los hermanos Del Monte se confiesan antes de aterrizar en Univision: "Nos convertimos en una familia" La mezcla de acentos, su relación detrás de cámaras, anécdotas de rodaje, su vínculo con Michelle Renaud... Matías Novoa, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Mauricio Henao y Juan Pablo Gil, protagonistas de La herencia: un legado de amor, se confiesan con People en Español previo al estreno de la telenovela esta noche. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un chileno, dos venezolanos, un colombiano y un mexicano. La mezcla de acentos y culturas presente en los 5 protagonistas masculinos de La herencia: un legado de amor –telenovela que Univision estrena este lunes 11 de julio en horario estelar–, Matías Novoa, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Mauricio Henao y Juan Pablo Gil, no puede ser más variopinta. "No nos entendíamos nada", bromea Novoa al respecto. "[En la telenovela] hablamos un español neutro, entonces cuando interpretábamos todo bien; lo chistoso es lo que sucedía detrás de cámaras, [donde] cada uno tenía su manera de hablar y de decir las cosas", cuenta entre risas. "Era muy divertido escuchar, por ejemplo, a Daniel Elbittar que es venezolano hablando por detrás de la novela supervenelozano y yo le decía: 'Oye pero tienes un gran don de cambiar así el acento'". Para Palomares esta mezcla de acentos y culturas fue "una locura, pero una locura de las buenas". "Por fortuna ha sido combinar diferentes personalidades con, me parece, que las mismas ganas de hacer crecer en equipo un proyecto tan bonito como es La herencia". Nosotros presentamos en La herencia un proyecto para la familia. Lo que deseamos es que esa familia se siente a compartir — Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares Emmanuel Palmares es Simón Del Monte en La herencia | Credit: TelevisaUnivision Henao aplaude el hecho de que "cada vez se están arriesgando más a traer actores de fuera y eso me parece genial porque entonces ahí están apostándole al talento y no simplemente porque sea de un mismo acento". "Con el acento obviamente tratamos de neutralizarlo para que fluya, tratamos de que sea un mismo acento; en este caso no mexicano al 100% porque no somos mexicanos y eso se respeta muchísimo. Lo que hacemos en novela es tratar de neutralizar y que quizás la gente no sepa de dónde es; es hispano, latino, pero no sabemos bien de dónde es". Gil reconoce que era "muy divertido" a la hora de grabar las escenas "porque palabras que salen en la novela como las adoloridos y Santacatalina a ellos les costaba mucho mencionarlas", recuerda entre risas. "Entonces era muy divertido a la hora de grabar que decían 'santatatatata…'. No lo podían decir, entonces ahí fuimos jugando mucho con las palabras". "Me parece que fue una unión de culturas importante donde hicimos un equipo increíble", apunta Elbittar. "Lo mejor de todo es que nos la pasamos muy bien, jugamos toda la novela y yo creo que eso traspasó la pantalla". Es una historia que tiene mucha acción, mucha comedia, tiene drama, amor... Tiene todo la verdad para que se enamoren, para que estén pegados a la pantalla — Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil es Lucas Del Monte en La herencia | Credit: Instagram Juan Pablo Gil Hermandad verdadera En lo que también coinciden los 5 galanes es en destacar el compañerismo y la unión que surgió entre todos los hermanos Del Monte durante las largas jornadas de grabaciones del melodrama. "Está bien trillado porque siempre dicen 'nos convertimos en una familia', pero sinceramente aquí, yo en lo personal, encontré muchos amigos, encontré una familia, encontré actores que, aparte de ir a trabajar, íbamos a divertirnos", asevera Gil. "Fuera de grabaciones también nos buscamos, hemos salido de viaje juntos y creo que pocas veces se da esto y por eso en la pantalla también se ve esa hermandad, esa verdad porque en realidad nos llevamos tal cual como se ve en la novela. De verdad se hizo una amistad muy bonita". La herencia Los hermanos Del Monte | Credit: TelevisaUnivision "Nosotros tuvimos la fortuna de conectar de una manera positiva, de entender que estábamos aquí para hacer equipo, de reírnos de nosotros mismos, de compartir, de admirar el trabajo de cada uno de mis compañeros", comenta Palomares. "Casi siempre estamos juntos en las escenas y eso hizo que la pasáramos muy bien durante las grabaciones y en los tiempos de comida… Al final logramos conectar tan padre que se hizo una hermandad muy bonita que vamos a recordar probablemente para siempre con este proyecto". Tiene todos los ingredientes de un melodrama clásico que a la gente le encanta — Matías Novoa Matías Novoa Matías Novoa es Juan Del Monte en La herencia | Credit: TelevisaUnivision Novoa señala que las jornadas de trabajo eran "muy fuertes" y gracias a esta relación de hermandad que se creó entre ellos "se hizo superameno" todo el tiempo que estuvieron grabando. "De verdad somos afortunados cuando nos tocan equipos así, tanto en lo personal como en lo laboral, porque en lo laboral obviamente todas las cosas fluyen mejor y en lo personal es lindo llevarse también esa experiencia de conocer gente nueva, compañeros". Michelle Renaud, una hermana más Pero no solo los 5 galanes de La herencia lograron hacer clic dentro y fuera del set de grabación. Su protagonista femenina, Michelle Renaud, también consiguió acoplarse a la perfección a esta hermandad. "Al principio como que no sentíamos que nos íbamos a acoplar y no, Michelle es encantadora", destaca Gil. "Creo que para ella iba a ser más difícil porque meterte contra 5 hombres, ella dijo: 'A ver cómo'. Pero creo que lo hizo de la mejor manera porque nos tenía a todos muertos de la risa, bailando, nos traía en friega… Ella era la que mandaba ahí", confiesa entre risas. Michelle Renaud Michelle Renaud y sus 5 hermanos Del Monte | Credit: TelevisaUnivision Henao reconoce que fue "bonito" incluir a una mujer "en medio de estos cinco hermanos". "Y no te estoy hablando de la novela sino fuera, o sea de que Michelle se hubiese unido tan bien con nosotros y que hubiera traído una energía femenina que nos hacía como nivelar esa fuerza de hombre entre los cinco fue muy bonito y eso siempre se lo dije a Michelle hasta el final. Le dije: '¡Qué bonito que de verdad te acoplaste, te uniste y nos uniste a los 5 hermanos tan bien". Para Elbittar "lo más bonito" era cuando Michelle "siempre pedía a sus 5 hermanos que le diéramos oxitocina, así le decía ella", cuenta entre risas. "Y veníamos nosotros como 5 bueyes a abrazarla y apretarla y darle su 'oxitocina'. Creo que esos eran momentos donde nos reíamos mucho". Entre lo clásico y lo moderno La telenovela producida por Juan Osorio y Roy Rojas cuenta, en palabras de Novoa, con todos "los condimentos de un melodrama clásico" necesarios para lograr cautivar al televidente. "Van a encontrar todo el tiempo conflictos, va a haber mucho amor, desamor, traiciones, intrigas… Se van a entretener día a día con este proyecto, de verdad la van a pasar muy bien y está hecho con todo el amor del mundo", comparte el galán chileno. Mauricio Henao Mauricio Henao es Matías Del Monte en La herencia | Credit: TelevisaUnivision "Nosotros presentamos en La herencia", continúa Palomares, "un proyecto para la familia". "Lo que deseamos es que esa familia se siente a compartir: el tío, la abuela, la prima, la mamá… En general es una historia muy fresca también y es una historia que también tiene toques de comedia, que siempre son necesarios para respirar dentro de tanto drama porque drama sí presentamos al mil". Es un melodrama modernizado hecho con tecnología muy importante, óptica cinematográfica, grandes paisajes, un gran elenco... — Daniel Elbittar Daniel Elbittar Daniel Elbittar es Pedro Del Monte en La herencia | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elbittar destaca que es "un melodrama modernizado hecho con tecnología muy importante, óptica cinematográfica, grandes paisajes, un gran elenco… Y lo más importante es que tiene muy buenas escenas entre compañeros". "Y para las mujeres van a tener ahí 5 hombres a caballo donde van a poder disfrutar de cada uno de ellos", comenta entre risas. "De verdad tiene todos los ingredientes para ser un proyecto de éxito como ya lo fue en México y esperemos que en Estados Unidos pase exactamente lo mismo y más". La cita es esta noche a las 9 p. m., hora del Este, por Univision. ¿Te la vas a perder?

