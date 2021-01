Close

Protagonistas de telenovelas infantiles que hoy tienen físicos espectaculares Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Mezcalent; Instagram Alejandro Speitzer Hace varios años que Televisa dejó de producir telenovelas infantiles. De esas historias, que eran las favoritas de los más pequeños de la casa, salieron grandes actores y actrices que hoy, dejada atrás la niñez y adolescencia, están convertidos en apuestos jovencitos y jovencitas que roban suspiros a más de uno a través de las redes sociales. ¿No nos crees? ¡Mira, mira! Empezar galería Alejandro Speitzer Image zoom Credit: Mezcalent; Instagram Alejandro Speitzer El hoy actor de exitosas series de Netflix como Oscuro deseo inició su carrera siendo apenas un niño como protagonista de exitosas telenovelas infantiles de Televisa como Rayito de luz, Aventuras en el tiempo y Cómplices al rescate, entre otras historias. Ahora tiene 25 años y más de 4 millones de seguidores en Instagram. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Belinda Image zoom Credit: Mezcalent; Instagram Belinda La historia de la cantante y actriz nacida en España difícilmente podría explicarse sin su paso por el mundo de las telenovelas infantiles, siendo la más popular Cómplices al rescate (2002), historia en la que dio vida a gemelas que fueron separadas al nacer. 2 de 10 Applications Ver Todo Danna Paola Image zoom Credit: Mezcalent; Instagram Danna Paola Su protagónico en la exitosa telenovela infantil María Belén (2001) la catapultó a la fama cuando apenas contaba con 5 años. A esta producción le siguieron otras como Amy, la niña de la mochila azul (2004) y Pablo y Andrea (2005), hasta que en 2009 con Atrévete a soñar se despidió del público infantil. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Diego Boneta Image zoom Credit: Mezcalent; Instagram Diego Boneta El actor mexicano de 30 años comenzó a hacerse un nombre en la industria del entretenimiento con telenovelas infantiles como Misión S.O.S. (2004) y Alegrijes y rebujos (2006). 4 de 10 Applications Ver Todo Miguel Martínez Image zoom Credit: Mezcalent; Instagram Miguel Martínez En 2004, tras resultar ganador del reality de televisión Código F.A.M.A., el actor mexicano protagonizó junto a María Chacón la telenovela infantil Alegrijes y rebujos. 5 de 10 Applications Ver Todo Natalia Juárez Image zoom La actriz mexicana se dio a conocer en 2002 como la frívola Simoneta de la exitosa telenovela infantil ¡Vivan los niños! (2002). Desde entonces han cambiado muchas cosas en su vida, menos su amor por el mundo artístico. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio María Chacón Image zoom Credit: Mezcalent; Instagram María Chacón La actriz y cantante mexicana de 29 años debutó como actriz en 2003 como protagonista de la exitosa telenovela infantil Alegrijes y rebujos. 7 de 10 Applications Ver Todo Arena Ibarra Image zoom Credit: Mezcalent; Instagram Arena Lluvia, una de las inseparables amigas de Dulce María, fue el personaje que interpretó la actriz mexicana en la exitosa telenovela infantil Carita de ángel (2020). 8 de 10 Applications Ver Todo Yurem Rojas Image zoom Credit: Instagram Yurem Rojas (x2) El actor y conductor mexicano fue el carismático Bruno en la exitosa telenovela infantil María Belén (2001). 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vadhir Derbez Image zoom Credit: Instagram Martha Sabrina; Instagram Vadhir Derbez El hijo de Eugenio Derbez participó en 2002 en la exitosa telenovela infantil Cómplices al rescate. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image Protagonistas de telenovelas infantiles que hoy tienen físicos espectaculares

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.