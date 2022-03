Así hablan español los protagonistas de Hercai: amor y venganza: mira cómo suenan sus verdaderas voces El éxito que ha tenido la telenovela turca que transmite Telemundo en horario estelar fuera de las fronteras de Turquía ha llevado a Ebru Şahin (Reyyan) y Akin Akinözü (Miran) a esforzarse por hablar un poquito el idioma español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ebru Şahin y Akin Akinözü Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai | Credit: TELEMUNDO Desconocidos para la gran mayoría del público hispano de Estados Unidos hasta el año pasado, las estrellas turcas Ebru Şahin y Akin Akinözü hoy conforman una de las parejas más queridas de la pequeña pantalla como protagonistas de la exitosa telenovela turca Hercai: amor y venganza, cuya segunda y última temporada transmite actualmente Telemundo en horario estelar. Ella en la piel de la dulce Reyyan y él como el atractivo Miran, la historia de amor que viven en la ficción Şahin y Akinözü logra reunir cada noche a casi 1 millón y medio de televidentes (P2+), lo que ha posicionado al drama turco como la ficción más vista actualmente en Telemundo. "[Hercai: amor y venganza] transporta a la audiencia a un viaje local lleno de emociones universales. Siempre uso esta comparación entre la cultura latina y la nuestra, es como con la comida; la audiencia esta dispuesta a comer sin antes haber visto la comida porque sabe muy similar. Y eso es lo que captura", respondía Akin a People en Español cuando se le preguntaba acerca de por qué consideraba que la telenovela tenía tanto éxito a nivel internacional. Ebru Şahin y Akin Akinözü Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO Precisamente, el éxito que ha tenido el melodrama también en diferentes países de América Latina y Europa, entre ellos España, ha llevado a sus protagonistas a convertirse en actores muy conocidos fuera de las fronteras turcas, especialmente entre el público hispano, lo que ha impulsado a sus estrellas a esforzarse por hablar un poquito el idioma español. En YouTube, curiosamente, hay un video muy simpático en el que se puede ver tanto a Ebru como a Akin esforzándose por lograr pronunciar el título de la telenovela en español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero este no es el único material que existe de ambos hablando español. En otro video, también se puede apreciar a la actriz turca traduciendo algunas frases turcas al español. Hercai: amor y venganza se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

