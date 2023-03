¿Protagonistas de Cabo vieron la versión que protagonizaron Jacky Bracamontes y William Levy? La historia que protagonizan Bárbara de Regil y Matías Novoa ya fue protagonizada en 2009 por Bracamontes y Levy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cabo Sortilegio Matías Novoa; William Levy y Jacky Bracamontes; Bárbara de Regil | Credit: TelevisaUnivision; Mezcalent; TelevisaUnivision Lucía Méndez y Andrés García fueron los primeros con Tú o nadie (1985), pero la historia que estelarizan actualmente Bárbara de Regil y Matías Novoa en horario estelar a través de la pantalla de Univision, Cabo, ha tenido otros protagonistas como Patricia Manterola y Saúl Lisazo (Acapulco cuerpo y alma) o Jacky Bracamontes y William Levy (Sortilegio). Ninguna de estas versiones le era familiar a la heroína de Cabo cuando aceptó protagonizar el melodrama que la cadena hispana transmite a las 10 p. m., hora del Este. "No conocía la historia y qué bueno porque así no repetí nada y lo hice distinto, como lo creía y con mi corazoncito", asevera de Regil, quien interpreta a Sofía Chávez. "Entonces me da gusto no haberla visto". Bárbara de Regil Bárbara de Regil | Credit: TELEVISAUNIVISION Su galán en el melodrama, Matías Novoa, quien da vida a Alejandro Noriega, un empresario atractivo y de corazón noble, también prefirió no ver nada para poder crear su propia versión. "Siempre me concentro yo en mi trabajo, de hecho jamás hubiera pensado en ver quizás cómo interpretaban a mi personaje en las versiones anteriores", reconoce el actor chileno, quien es novio de Michelle Renaud. "Prefiero partir de cero y prepararlo yo a mi manera". Matías Novoa Matías Novoa | Credit: TELEVISAUNIVISION El villano de Cabo, Diego Amozurrutia, tampoco conocía la historia que ahora produce José Alberto Castro cuando le confirmaron que sería parte del elenco principal del melodrama. "Cuando estaba en pruebas sí me metí a ver el primer capítulo de Tú o nadie, que es la original, como para tener cierta idea de por dónde iba, pero de ahí en fuera no he visto más", señala. Diego Amozurrutia Diego Amozurrutia | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eva Cedeño, quien interpreta a Isabela Escalante, ha tenido la oportunidad de participar en varias versiones de exitosas historias y confiesa que nunca ve nada de lo que se ha hecho. Eva Cedeño Eva Cedeño | Credit: TelevisaUnivision "Cuando me dan la posibilidad de hacer un remake la verdad es que no veo versiones anteriores para no contaminar la percepción que yo tengo del personaje nuevo que estoy leyendo, para tener una construcción que vaya lejos de lo que antes se hizo o si me acerco mucho, por decir algo, que sea algo muy genuino y muy auténtico más que buscar hacerlo como otras actrices que en su momento eran las herramientas que tenían para desempeñar estos personajes", comenta la actriz mexicana. "Aventurarme a crear un personaje nuevo es lo que más me gusta de este proceso, entonces me doy la oportunidad yo solita".

