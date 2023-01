Protagonistas de Cabo revelan los atractivos de la nueva apuesta estelar de Univision Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cabo Credit: TelevisaUnivision (x2) Univision estrena este lunes 9 de enero a las 10 p. m., hora del Este, Cabo, una nueva versión de la exitosa telenovela Tú o nadie (1985), cuya adaptación más reciente protagonizaron Jacky Bracamontes y William Levy en 2009 bajo el título de Sortilegio. Hablamos con sus protagonistas, Bárbara de Regil, Matías Novoa y Diego Amozurrutia, quienes nos cuentan por qué el público no puede perderse esta apasionante historia de amor que llega refrescada y enmarcada en unos paisajes de ensueño. Empezar galería Locaciones espectaculares Cabo Credit: TELEVISAUNIVISION "Cabo es un proyecto bien bonito con unas locaciones espectaculares y unos cuerpos de esos muchachos impresionantes", asegura su protagonista Bárbara de Regil, quien interpreta a Sofía, una mujer sencilla y de buen corazón que se enamora de Eduardo (Amozurrutia) sin imaginar que la está usando para un plan maléfico: quedarse con la fortuna de su hermanastro Alejandro (Novoa). 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Historia refrescada Cabo Credit: TELEVISAUNIVISION Para Matías Novoa, quien da vida a Alejandro, esta historia tiene un plus. "Ya ha tenido mucho éxito, es una historia muy bien escrita y ahora viene refrescada completamente". 2 de 11 Ver Todo El eje de la maldad Cabo Credit: TELEVISAUNIVISION Diego Amozurrutia completa el triángulo protagónico de Cabo en la piel del cínico y ambicioso Eduardo Torres. "[Mi personaje] es el eje de la maldad de la historia, él es quien desencadena todos los conflictos que van sucediendo porque su ambición y su obsesión por Sofía lo hacen hacer cualquier cosa, hasta las maldades más terribles", avanza. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Protagonistas de Cabo revelan los atractivos de la nueva apuesta estelar de Univision 4 de 11 Ver Todo Mentiras y ambición Cabo Credit: TELEVISAUNIVISION Novoa señala que el público que sintonice cada noche Univision se va a encontrar con unos "paisajes maravillosos". "Hay demasiado amor, demasiadas mentiras y ambición alrededor. Nos vamos a dar cuenta que el amor lo puede todo". 5 de 11 Ver Todo Escenarios de lujo Cabo Credit: TELEVISAUNIVISION "La Paz y Los Cabos hacen que los paisajes y que los sets luzcan bellísimos", comenta Amozurrutia. "Aunque es una historia que ya vimos aquí suceden cosas nuevas, los personajes y el público de la mano van como dictaminando hacia dónde va la historia". 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Historia increíble Cabo Credit: TELEVISAUNIVISION "La historia es increíble", asevera de Regil. "Yo cuando se la cuento a alguien me dice 'ya me dieron ganas de verla'". 7 de 11 Ver Todo Quedó atrapado Cabo Credit: TELEVISAUNIVISION Aunque esperaba tener más descanso después de finalizar las grabaciones de La herencia, Novoa reconoce que se enamoró de la historia y no pudo decir que no. "Me enamoré de este melodrama maravilloso, de mostrar otros territorios fuera de la ciudad. Me atrapó realmente la historia". 8 de 11 Ver Todo Ambiente de trabajo Cabo Credit: TELEVISAUNIVISION Amozurrutia destaca que trabajar con Bárbara y Matías "ha sido una experiencia muy linda". "Los dos son seres bellísimos que ya son parte de mí y que los quiero mucho. En el tema actoral son muy generosos ambos. El ambiente de trabajo es muy relajado". 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cuerpazos Cabo Credit: TELEVISAUNIVISION Eva Cedeño es el otro rostro antagónico de la telenovela. "Van a ver cuerpazos", comenta. "Si eres señor vas a ver cuerpazos de mujeres, un taco de ojo espectacular. Pero si eres señora, joven, adolescente también vas a ver unos guapos guapísimos, cuerpazos de revista, o sea espectaculares los cuerpos". 10 de 11 Ver Todo ¿Te lo vas a perder? Cabo Credit: TELEVISAUNIVISION No dejes de ver el gran estreno de Cabo este lunes 9 de enero a las 10 p. m., hora del Este, por Univision. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Protagonistas de Cabo revelan los atractivos de la nueva apuesta estelar de Univision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.