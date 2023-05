Del calor extremo a las picaduras de medusas: protagonistas de Cabo revelan anécdotas de las grabaciones Bárbara de Regil, Matías Novoa y Diego Amozurrutia comparten con People en Español algunas anécdotas de las grabaciones del exitoso melodrama de Univision que esta noche llega a su fin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus actores lo tenían claro desde un inicio. Uno de los grandes atractivos de Cabo, la exitosa telenovela estelar de Univision que protagonizan Bárbara de Regil y Matías Novoa, eran sus espectaculares locaciones. La intensa historia de amor entre Sofía y Alejandro está ambientada en Los Cabos, un impresionante destino de playa ubicado en la península de Baja California. Pero grabar en este paradisiaco lugar también tuvo sus inconvenientes para su elenco y equipo de producción debido especialmente a su clima. "Nos tocó empezar a grabar a finales de junio y estábamos grabando bajo 41 o 42 grados", recuerda Novoa, quien supera el millón de seguidores en Instagram. "Yo tenía que sacarme la camisa cada 3 segundos a secarla porque estábamos bajo ese sol. También era complicado estar concentrado en las escenas. Tienes escenas todo el tiempo fuertes donde necesitas la concentración y con el calor era muy complicado". Matías Novoa Matías Novoa | Credit: TelevisaUnivision Su pareja en la ficción, De Regil, también da fe de ello. "A veces el calor era muy fuerte", asevera la actriz e influencer mexicana. "El micrófono se calienta mucho más, sudas mucho, el pelo se vuelve… Pero cae la tardecita y ya entra el fresco delicioso y ya lo disfrutamos mucho más". El calor no fue el único inconveniente que se encontraron durante las grabaciones. Mientras filmaban las imágenes promocionales de la telenovela metidos en el mar, Matías, Bárbara y el villano de la historia, Diego Amozurrutia, fueron 'atacados' por un grupo de medusas. Bárbara de Regil Bárbara de Regil | Credit: TelevisaUnivision Bárbara recuerda muy bien ese día. "Nos metimos al mar, Diego, Matías y yo, a filmar unas cosas y en eso dio el atardecer noche y se llenó de medusas donde estábamos y todas nos picaron. A mí más porque yo traía vestido, entonces las piernas me quedaron ardiendo y sentía que me las había quemado literal con una plancha caliente", rememora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo sentí que me quemó algo horrible en la espalda y luego Bárbara sintió en todas las piernas, entonces estuvo fuerte porque nos agarraron en cuerva las medusas tal cual y sí nos metieron ahí nuestra buena quemada", comenta Amozurrutia. Diego Amozurrutia Diego Amozurrutia | Credit: TelevisaUnivision La anécdota no quedó ahí. "Cuando llegué al hotel me hice pis encima porque lo vi en una película y sí funcionó", recuerda entre risas la protagonista de Cabo. Mira el video La telenovela llega a su fin esta noche a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

