Protagonista de la exitosa telenovela turca Madre sorprende al hablar español en una entrega de premios en España La actriz turca se encuentra de visita en España con motivo del éxito que está teniendo allí su trabajo más reciente como actriz: la telenovela turca Infiel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cansu Dere Madre; Cansu Dere | Credit: UNIVISION; Instagram Cansu Dere Madre, la exitosa telenovela turca de Univision, continúa imparable. Coincidiendo con el inicio de una nueva etapa dentro de su historia, el drama que protagonizan Cansu Dere (Zeynep) y la niña Beren Gokyildiz (Turna/Melek) registró este lunes 4 de abril su dato de audiencia más alto hasta la fecha tras promediar 1,963,000 televidentes (P2+), convirtiéndose una jornada más en la ficción más vista en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana. La gran acogida que han tenido fuera de las fronteras de su país de origen, Turquía, las diferentes telenovelas que ha protagonizado a lo largo de su exitosa carrera ha llevado a Cansu a ser un rostro muy conocido en diferentes territorios del mundo, entre ellos España, país al que viajó recientemente y donde se está transmitiendo con éxito su trabajo más reciente, Infiel. La intérprete de 41 años estuvo este lunes participando en una importante entrega de premios en España, los Fotogramas de Plata 2021, donde tuvo la oportunidad de entregar uno de los galardones de la noche, concretamente el de Mejor Actriz de TV. "Estoy tan feliz de estar aquí", expresó Cansu a través de su cuenta de Instagram. La actriz, quien lució un traje negro y el cabello recogido, hizo un esfuerzo por hablar español al entregar el premio y, aunque no domina el idioma, se le pudo entender bastante bien. "Me encanta oírte hablando español", comentó una de sus seguidoras en Instagram. "Tu español es fantástico, cada día lo dominas mejor", escribió otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cansu, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, aprovechó su visita a España para conocer a sus fans y agradecerles todo el cariño que le han dado a su trabajo. "Os quiero mucho más", compartió a través de las redes sociales.

