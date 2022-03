Productor de Televisa presume el récord que logró la telenovela protagonizada por Alejandra Espinoza en su preestreno "Bravo equipo", compartió la carismática actriz y conductora mexicana tras conocer la noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras triunfar durante años como conductora en Estados Unidos por la pantalla de Univision, Alejandra Espinoza conquista ahora la televisión mexicana como protagonista de Corazón guerrero, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que se estrenó este lunes en México con éxito –el primer capítulo registró más de 2 millones de televidentes y superó a su competencia por 281%–. Pero el melodrama que también protagonizan Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa también ha logrado triunfar fuera de la televisión convencional. El preestreno digital de la telenovela a través de las redes sociales de Televisa y su sitio web logró un récord de reproducciones hasta ahora no visto –al menos no en los últimos años– en un preestreno de telenovela. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza es Mariluz en Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Según se encargó de presumir el productor del melodrama, Salvador Mejía, por medio de su cuenta de Instagram, el primer capítulo alcanzó 1 millón 200 mil reproducciones, una cifra superior a la que en su momento registró el preestreno de la exitosa telenovela La desalmada, historia que el año pasado se convirtió en la producción más vista tanto en México como en Estados Unidos. Preestrenos digitales 2021-2022 1.Corazón guerrero: 1,200,000 reproducciones 2.La desalmada: 1,100,000 reproducciones La desalmada Livia Brito, protagonista de La desalmada | Credit: TELEVISA 3.La herencia: 1,000,000 reproducciones Michelle Renaud Michelle Renaud, protagonista de La herencia | Credit: TELEVISA 4.Vencer el pasado: 927,000 reproducciones Angelique Boyer Angelique Boyer y Vencer el pasado, protagonistas de Vencer el pasado | Credit: Mezcalent 5.Mi fortuna es amarte: 802,000 reproducciones Susana González Susana González, protagonista de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA "Bravo equipo", no tardó en reaccionar en sus historias de Instagram la carismática conductora y actriz mexicana tras conocer el récord que logró el preestreno de su telenovela. Corazón guerrero Credit: Instagram Alejandra Espinoza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su galán en la historia, Vivanco, tampoco dudó en compartir la noticia en las redes sociales. "Y vamos por más", escribió el actor mexicano. Corazón guerrero se transmite en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas.

